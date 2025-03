Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Last van concentratieproblemen? Dit moet je volgens neurowetenschappers juist wel en niet doen

Je kent het misschien wel: je probeert je te focussen op je werk, maar na vijf minuten zit je alweer met je telefoon in je hand of ben je afgeleid door die ene melding. Onze concentratieproblemen worden steeds groter en onze aandacht lijkt steeds sneller te verdwijnen.

Goed nieuws: dat ligt niet alleen aan jou. Volgens neurowetenschappers is je brein van nature niet gemaakt om langdurig op één ding gefocust te zijn. En in een wereld vol meldingen, pop-ups en eindeloze prikkels wordt het er niet makkelijker op.

Maar je kunt er gelukkig wat aan doen. Door je hersenen te begrijpen en slim te trainen kun je je concentratie verbeteren. Hieronder vind je wat volgens de wetenschap werkt en wat je beter kunt laten.

Wat je wel moet doen om je focus te verbeteren

1. Focus op één taak tegelijk

Onderzoek toont aan dat we gemiddeld 1200 keer per dag van taak wisselen. Elke keer dat je dat doet, kost het je brein extra tijd om weer in de flow te komen. De kwaliteit van je werk lijdt eronder, net als je concentratie. Geef dus één ding tegelijk je aandacht en maak het af voordat je aan iets nieuws begint.

2. Mediteer

Zelfs een korte meditatie helpt. Uit studies blijkt dat al na één sessie van tien minuten je vermogen om langer gefocust te blijven toeneemt. Het hoeft niet zweverig te zijn. Het draait vooral om even bewust ademhalen en tot rust komen. Dat geeft je brein een reset.

3. Eet slim voor je hersenen

Je brein draait op energie en voeding speelt daarin een grote rol. Cafeïne helpt bij focus, maar ook bessen en zelfs pure chocolade kunnen je cognitieve prestaties ondersteunen. Het zijn geen wondermiddelen, maar wel een handige boost op de juiste momenten. Het beste is natuurlijk een gevarieerd dieet met genoeg eiwitten, koolhydraten en vetten: allemaal bronnen waar je lichaam, en dus ook je brein, energie uit haalt.

4. Leer je eigen ritme kennen

Je aandacht is geen constante factor. Soms ben je scherper in de ochtend, soms juist later op de dag. Soms is maandag helemaal jouw dag, soms ben je na het weekend niet vooruit te branden. Door bij te houden wanneer jij je het best kunt concentreren, leer je wat voor jou werkt. Opschrijven wat je wanneer doet en hoe je je daarbij voelt kan helpen.

Wat je beter niet kunt doen bij concentratieproblemen

1. Multitasken

We denken vaak dat multitasken efficiënt is, maar het tegenovergestelde is waar. Mensen die vaak multitasken, blijken juist sneller afgeleid, slechter in het filteren van informatie en langzamer als ze moeten schakelen. Zelfs als ze níét multitasken, blijft dat effect zichtbaar en blijven concentratieproblemen groot.

Vooral vrouwen moeten hierop letten, want die multitasken volgens onderzoek meer dan mannen.

2. Altijd reageren op meldingen

Die constante stroom aan pushberichten is funest voor je concentratie. Je brein went eraan om continu onderbroken te worden en blijft zelfs op zoek naar prikkels. Sommige mensen ervaren zelfs fantoommeldingen ze denken dat hun telefoon trilt, terwijl dat niet zo is. Dit is een teken dat je brein overprikkeld is. Probeer zo veel mogelijk pushmeldingen uit te zetten.

3. Geloven dat het puur een kwestie van wilskracht is

Het idee dat concentratie vooral afhangt van discipline is niet helemaal juist. Neurowetenschappers wijzen erop dat aandacht gestuurd wordt door een samenspel van biologische processen, cognitieve systemen en omgevingsinvloeden. Factoren zoals vermoeidheid, stress of een overdaad aan prikkels spelen een grote rol bij concentratieproblemen.

In plaats van jezelf te forceren, is het effectiever om de omstandigheden zó aan te passen dat focus als vanzelf gemakkelijker wordt. Denk aan het beperken van afleiding, het plannen van taken op de momenten dat je brein het meest alert is en het trainen van je aandachtsspier met de bovenstaande technieken.

