Burenruzies: ‘Mijn buurvrouw wil dat ik mijn wasmachine alleen tussen 12.00 en 15.00 uur gebruik’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Elvira (35) over haar buurvrouw, van haar mag ze de wasmachine alleen tussen 12.00 en 15.00 uur gebruiken.

Elvira (35): „Ik dacht dat ik een rustige buurt had uitgekozen. Fijne woningen, vriendelijke mensen, een beetje leven in de brouwerij, maar niet té veel. Totdat ik na een aantal weken ontdekte dat mijn buurvrouw, ik noem haar nu maar even ‘Truus’, een zesde zintuig heeft voor huishoudelijke apparaten.

Buurvrouw hoort alles

Serieus, deze vrouw hoort álles. Niet alleen de gebruikelijke dingen, zoals muziek of pratende mensen, maar ook mijn föhn, de vaatwasser, en ja… de wasmachine. De eerste keer dat ze er iets van zei, probeerde ik nog begripvol te zijn. ‘Ik hoor ‘m echt heel goed door de muur heen’, vertelde ze. Dus ik checkte direct of de wasmachine wel goed op z’n pootjes stond en hield er rekening mee: geen wasjes draaien in de avond of in de vroege ochtend. Vond ik best redelijk van mezelf.

Maar toen, na een aantal weken, kwam er een nieuwe eis. Truus had haar agenda erbij gepakt en uitgerekend dat de enige acceptabele tijd om mijn wasmachine aan te zetten, tussen 12.00 en 15.00 uur was. Want, ik citeer: ‘Dan ben ik niet thuis en hoor ik het dus niet.’ Ik dacht even dat ze een grapje maakte. Maar nee, ze was bloedserieus. Ze stond daar met haar armen over elkaar, met een blik alsof ze het met de gemeente had overlegd en nu gewoon even de regels kwam overhandigen.

Kleine moeite

Mijn mond viel open. ‘Dus je wilt dat ik mijn hele huishouden om jouw planning heen bouw?’, vroeg ik nog. Ze knikte en zei dat het een kleine moeite was. Maar nee, Truus, dat is het niet. Ik werk, ik heb een leven en ik ben niet van plan mijn was in te plannen alsof het een vergadering is. Dat zei ik haar ook. Op een iets minder vriendelijke manier, moet ik toegeven. Vanaf dat moment barstte de burenruzie los. Truus vond mij ‘onredelijk’ en ‘asociaal’ omdat ik niet gewoon even mijn hele wasroutine wilde aanpassen aan háár agenda. Ik vond haar compleet gestoord.

Vanaf dat moment smijt ze in huis met de deuren en worden er geregeld passief-agressieve blikken uitgewisseld in de voortuin. En dat niet alleen. Ik heb al diverse handgeschreven briefjes op mijn deurmat gevonden, waaronder eentje met: ‘Graag respect voor de buren. Dank je.’ Zonder afzender, maar we weten allemaal van wie de briefjes komen.

Even extra centrifugeren

Ik vind het jammer dat ik geen goede band op heb kunnen bouwen met de buurvrouw, maar dit is haar probleem. Ik ben echt de slechtste niet. Ondanks alles weet ik nu wel één ding: mijn wasmachine draait nu altijd heerlijk om 19.00 uur, uit pure rebellie. En misschien laat ik ‘m van de week om 21.00 uur even extra centrifugeren. Gewoon, omdat het kan.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

