Hierom is het belangrijk om (bijna) altijd een zonnebril te dragen in de zon

Eindelijk, hij schijnt weer. De zon! Hoewel de meeste mensen in februari niet denken aan zonnebrand en zonnebrillen, is het goed beschermen van jezelf tegen UV-straling altijd belangrijk.

UV-straling kan namelijk onherstelbare schade aanrichten, en dat kan op de lange termijn voor serieuze problemen zorgen.

Ogen extreem gevoelig voor de zon

Uit een studie van het Amerikaanse National Eye Institute blijkt dat UV-straling de eiwitten in de ooglens kan aantasten. Hierdoor neemt de kans op staar toe, een aandoening die het zicht vertroebelt. Daarnaast kan blootstelling aan de zon ook het risico op maculadegeneratie verhogen, een van de belangrijkste oorzaken van leeftijdsgebonden blindheid.

Onze ogen zijn eigenlijk ook extreem gevoelig voor UV-straling. „Zonlicht komt binnen via de pupil en raakt direct de macula, het centrale deel van het netvlies, net als een laserstraal”, legt oogarts Rebecca Taylor van de American Academy of Ophthalmology uit aan Times. Teveel UV-straling kan dit deel van het oog beschadigen, met als gevolg een verhoogd risico op slechtziendheid.

Maar dat is nog niet alles: langdurige blootstelling aan fel zonlicht kan ook oogkanker veroorzaken en een pijnlijke, tijdelijke oogverbranding, beter bekend als ‘lasoog’. Dit kan leiden tot wazig zicht of zelfs tijdelijke blindheid.

Direct en gereflecteerd licht schadelijk

Niet alleen direct zonlicht is schadelijk, maar ook gereflecteerd licht. Water, sneeuw en zelfs autoruiten kunnen UV-stralen weerkaatsen en je ogen extra belasten. „Als je op een boot zit, op wintersport gaat of in een auto rijdt op een zonnige dag, krijg je eigenlijk een dubbele dosis UV-licht”, legt Harvard-oogarts C. Stephen Foster uit.

Het dragen van een goede zonnebril is dus belangrijk. „Het belangrijkste is dat ze 99 tot 100 procent van de UVA- en UVB-stralen blokkeren.” En hoe groter de glazen, hoe beter, weet Taylor. „Kleine, ronde brilletjes laten van alle kanten UV-stralen binnen.” Een Zwitsers onderzoek uit 2018 bevestigt dit: grotere brillen bieden meer bescherming, en UV-blokkerende skibrillen zijn zelfs nog effectiever.

Genieten van de ochtendzon

Maar is het dan helemaal nooit goed om in de zon te lopen zonder zonnebril? Nee, gelukkig is er een moment op de dag waar het juist wél goed is: in de ochtend. Onderzoek wijst uit dat lichtreceptoren in onze ogen helpen om onze biologische klok te reguleren, wat invloed heeft op slaap en energie. Mensen die ’s ochtends veel natuurlijk licht opvangen, slapen beter dan mensen die dat niet doen.

Daarom raadt Foster aan om vóór 9 of 10 uur ’s ochtends geen zonnebril te dragen. De zon is dan nog niet krachtig genoeg om schade aan te richten, maar helpt je lichaam wel om wakker te worden en je slaapritme goed af te stemmen.

Reacties