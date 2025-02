Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wanneer stopt de griepepidemie? Dit kun je verwachten en doen

Nederland zit momenteel midden in een griepepidemie. Het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts gaat, is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deze week gestegen naar 118 per 100.000 inwoners, ten opzichte van 76 per 100.000 inwoners in de week ervoor.

Maar hoe lang gaat deze griepgolf nog duren? En wat kun je doen om gezond te blijven?

Hoe lang duurt een griepepidemie?

De duur van een griepepidemie in Nederland varieert. Gemiddeld duurt een epidemie ongeveer negen weken, maar dit kan per jaar verschillen, stelt onderzoeksinstituut Nivel. Zo duurde de griepepidemie in 2014-2015 maar liefst 21 weken, terwijl andere jaren de epidemie veel korter was.

Wanneer kunnen we een einde verwachten?

De huidige griepepidemie begon in week 3 van 2025 (de week van 13 januari). Als we uitgaan van een gemiddelde duur van negen weken, zou de epidemie rond half maart kunnen afnemen. Echter, dit is een schatting. De daadwerkelijke duur kan korter of langer zijn, afhankelijk van verschillende factoren zoals het weer en de verspreiding van het virus.

Klachten

Hoe weet je of je de griep te pakken hebt? Tijdens de huidige griepepidemie ervaren veel mensen typische griepklachten. Deze beginnen vaak plotseling met koude rillingen, snotteren, hoofdpijn, spierpijn en koorts. De koorts kan binnen twaalf uur oplopen tot 39 graden Celsius of hoger en houdt meestal drie tot vijf dagen aan. Andere symptomen zijn een verstopte neus, niezen, hoesten en keelpijn. Deze klachten worden veroorzaakt door een ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen.

Wat kun je doen om gezond te blijven?

Hoewel je een griepepidemie niet kunt stoppen, zijn er wel maatregelen die je kunt nemen om jezelf en anderen te beschermen:

Hygiëne: was regelmatig je handen met water en zeep.

was regelmatig je handen met water en zeep. Hoesten en niezen: doe dit in je elleboog of gebruik een papieren zakdoek en gooi deze direct weg.

doe dit in je elleboog of gebruik een papieren zakdoek en gooi deze direct weg. Vermijd drukte: probeer grote groepen mensen te vermijden, vooral in afgesloten ruimtes. Reis je veel met het openbaar vervoer? Neem dan deze maatregelen.

probeer grote groepen mensen te vermijden, vooral in afgesloten ruimtes. Reis je veel met het openbaar vervoer? Neem dan deze maatregelen. Leef gezond: zorg voor voldoende slaap, eet gezond en blijf in beweging om je immuunsysteem te versterken.

Mocht je toch griep krijgen, blijf dan thuis om verdere verspreiding te voorkomen en neem contact op met je huisarts als de klachten verergeren of lang aanhouden.

Door deze maatregelen te volgen, help je niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen gezond te blijven tijdens de griepgolf.

