Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Smartphone met abonnement goedkoper dan zonder, dit levert het je op

Het is goedkoper om een nieuw mobiel abonnement af te sluiten met een nieuwe smartphone inbegrepen, dan om het toestel los aan te schaffen en een sim only-abonnement te nemen. We horen je nu al bijna vragen: hoeveel scheelt dat dan?

We hebben het antwoord, althans, UnitedConsumers berekende dat: het prijsverschil loopt op tot 110 euro. De vergelijker op het gebied van smartphones en mobiele abonnementen deed onderzoek naar de prijsverschillen.

Onlangs berichtte Metro nog over het feit dat veel mensen, die al een abonnement op een smartphone hebben, het contract met de provider vergeten als deze afloopt. Mobiel.nl en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) meldden eind januari dat je bijna altijd kunt besparen door je abonnement slim te verlengen of eventueel over te stappen.

Smartphone met hoge korting

Nu gaat het dus om een smartphone kopen en daarbij wel of geen abonnement afsluiten. Lucy Maduro, telecomexpert bij UnitedConsumers, legt uit: „Mobiele providers geven vaak hoge kortingen op het toestel als je een smartphone met een abonnement combineert. Die korting loop je mis als je het toestel los koopt.”

📲 Let op Let op: sinds 2017 sta je geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR) als je voor je smartphone een abonnement afsluit boven de 250 euro. De registratie geldt bij de afbetaling van het toestel, niet voor maandelijkse kosten zoals internetten en telefoontjes plegen.

Tot 110 euro goedkoper uit bij 2-jarig abonnement

Het prijsverschil tussen de twee abonnementsvormen is onderzocht aan de hand van verschillende populaire toestellen. Hieruit blijkt dat de besparing bij sommige toestellen dus oploopt tot 110 euro. Dit is met name het geval bij de echte topmodel-smartphones – in vakterm: de flagships – en bij uitgebreide mobiele abonnementen.

Een voorbeeld ter illustratie: wie vandaag (20 februari) een 2-jarig mobiel abonnement bij Odido afsluit en daarbij een Apple iPhone 16 Pro koopt op afbetaling, bespaart bij deze provider 107 euro aan abonnementskosten. Deze besparing is berekend via de website van vergelijker UnitedConsumers, bij een abonnement met 10 GB aan mobiele data en 120 belminuten of sms’jes.

Vooral besparen bij ‘de grote drie’

In Nederland zijn er drie mobiele providers met een eigen netwerk. Gekeken naar het aantal klanten, zijn dit tegelijk de drie grootste providers. Uit het onderzoek komt naar voren dat deze drie providers veruit de hoogste kortingen op toestellen geven bij mobiele abonnementen met een nieuwe smartphone. „De kleinere providers hebben geen eigen netwerk en richten zich vaker op goedkope sim only-abonnementen”, verklaart Maduro. „Omdat de abonnementen zelf al scherp geprijsd zijn, geven ze minder hoge kortingen op toestellen.”

Vorige Volgende

Reacties