Opgebiecht: ‘Ik gebruik mijn thuiswerkdag grotendeels voor huishoudelijke klusjes’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Jantine (35) vindt het heerlijk om thuis te werken, ook omdat ze dan huishoudelijke klusjes kan doen.

„Onpopulaire mening: ik vond corona een verádeming. Nee, natuurlijk niet vanwege dat vreselijke virus dat zoveel slachtoffers veroorzaakte, maar het feit dat we allemaal minder de deur uitgingen, naar ons werk. Al ruim tien jaar werk ik bij een bureau dat bedrijfsteksten schrijft. Vacatures, rapporten, verslagen, dat soort dingen. Niet per se mijn droombaan, maar na mijn studie communicatie was het vissen in een enorm grote poel van mede-communicatie-afgestudeerden. De keuze was niet reuze, zeg maar.

Liever niet naar kantoor

En voor je het weet, ben je dan tien jaar verder. Nu kabbelt mijn werk prima voort en kan ik dromen hoe ik een propere tekst schrijf op een manier dat de klant er blij mee is. Ik werk snel, haal mijn deadlines, dus geen vuiltje aan de lucht. Alleen dat kantoorwerken, dat hoefde al nooit zo van mij. Mijn collega’s zijn niet per se heel leuk – aardige mensen hoor, maar je deelt er niet meteen je weekendverhalen mee.

Kortom, toen er tijdens de pandemie werd verzocht om thuis te werken, kon ik mijn geluk niet op. Heerlijk, rustig opstaan, geen file of treinleed, in mijn kloffie koffie drinken en aan mijn keukentafel op mijn dooie gemakje werken. Inmiddels is dat dus alweer vijf (!) jaar geleden en is dat thuiswerken alweer verschraald. Ik weet niet waarom, maar mensen snakken blijkbaar naar een kantoortuin en vinden het geen probleem niet meer thuis te hoeven werken.

Opgebiecht: schoonmaken tijdens thuiswerken

Zelf werk ik vier dagen per week en gelukkig was mijn werkgever flexibel genoeg om me één blijvende thuiswerkdag te gunnen. Dus kan ik op woensdagen nog even van dat gelukzalige gevoel proeven. En dan kan ik mijn dag efficiënt indelen, want wat ik stiekem ook zo fijn vond aan thuiswerken: je kunt tussendoor een wasje in de machine gooien, de wc schoonmaken of een stofzuiger door de woonkamer halen. Dan hoeft dat allemaal niet in het weekend, waarin tijd toch al zo schaars is.

En dat doe ik nu dus nog steeds. Sterker nog, ik maak op woensdag altijd mijn huis schoon. Badkamer, douche, toiletten en de keuken, stofzuigen op alle verdiepingen en twee wasmanden wegvouwen die me alweer een week aanstaren. Niet allemaal achter elkaar, hoor – dan tik ik twee teksten en ren ik weer even naar boven. Meestal probeer ik na de lunch meteen even te dweilen, en dan ben ik net op tijd voor de wekelijkse meeting via beeldbellen.

Win-win

Dit alles heb ik niet opgebiecht aan mijn werkgever. Nee zeg, stel je voor – dadelijk ontneemt hij me mijn laatste thuiswerkdag. En wat ik al zei, ik krijg mijn werk altijd af en merk dat ik door deze dag een veel betere balans heb in mijn werk- en privéleven. Heerlijk als ik aan het einde van de dag mijn laptop uitzet en plaatsneem in een schoon huis. Ik vind het kortom een win-winsituatie.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

