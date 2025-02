Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nachtelijke piekergedachten? In de ochtend is alles beter, ziet de wetenschap

Heb je ooit gemerkt dat je ‘s ochtends vaak lichter en optimistischer wakker wordt, terwijl alles ‘s avonds zwaarder lijkt? Die zorgen die je de nacht ervoor wakker hielden, voelen ineens minder groot.

Nieuw onderzoek bevestigt dit gevoel, laat zien hoe ons welzijn gedurende de dag schommelt en onthult hoe je de ochtendboost optimaal kunt benutten. Ochtendmens of niet.

Welzijn piekt in de ochtend

Uit de studie van University College London, gepubliceerd in BMJ Mental Health, blijkt dat mensen zich over het algemeen het beste voelen in de vroege ochtenduren, met een piek in tevredenheid en geluk tussen 6.00 en 8.00 uur. Naarmate de dag vordert, nemen deze gevoelens af, met een dieptepunt rond middernacht. Depressieve symptomen zijn dus het minst aanwezig in de ochtend en nemen toe naarmate de dag vordert.

Invloed van dagen en seizoenen

Het onderzoek, dat bijna 50.000 volwassenen gedurende twee jaar volgde, toont ook aan dat het welzijn varieert afhankelijk van de dag van de week en het seizoen. Maandag en vrijdag bleken dagen te zijn waarop mensen zich gelukkiger voelen in vergelijking met zondag. Daarnaast rapporteerden deelnemers een beter mentaal welzijn tijdens de zomermaanden, terwijl de wintermaanden gepaard gingen met meer gevoelens van eenzaamheid en depressie: de welbekende winterdip.

Hoewel het onderzoek geen definitieve oorzaken kon vaststellen voor deze schommelingen, suggereren de onderzoekers dat biologische factoren, zoals ons interne slaap-waakritme en hormonale veranderingen, een rol kunnen spelen. Dr. Feifei Bu, een van de hoofdonderzoekers, benadrukt het belang van verder onderzoek om deze bevindingen te bevestigen en te begrijpen hoe ze kunnen worden toegepast in de geestelijke gezondheidszorg.

Verschuif taken naar de ochtend

Deze inzichten komen van pas bij het plannen van activiteiten en het beheren van ons dagelijks leven. Als je weet dat je je ‘s ochtends beter voelt, kun je belangrijke taken of sociale activiteiten in die periode plannen. Daarnaast kunnen deze bevindingen, wanneer ze verder zijn onderzocht, professionals in de geestelijke gezondheidszorg helpen om ondersteuning en interventies beter af te stemmen op de behoeften van cliënten gedurende de dag.

Deze inzichten laten zien dat we onze nachtelijke gedachten niet te zwaar moeten nemen. Staat je piekerstand vaak aan? Onthoud: in het donker lijken zorgen groter dan ze zijn. Morgen weer een dag.

