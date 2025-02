Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Volgens Noren kom je met ‘friluftsliv’ de winter door, maar wat is het?

‘Er is geen slecht weer, alleen slechte kleding’. Althans, als we Noorse mensen moeten geloven. In een land waar de winters lang, donker en koud zijn, hebben de inwoners een manier gevonden om toch van het buitenleven te genieten. Dit noemen de Noren ook wel Friluftsliv, grofweg vertaald betekent dat ‘openluchtleven’.

Het is een beetje zoals het Deense hygge, maar waar hygge draait om het vinden van comfort binnenshuis, draait friluftsliv om het vinden van comfort buitenshuis.

Friluftsliv

Wie nu naar buiten kijkt, ziet een heerlijke winterzon. Maar helaas bestaat niet de hele winter uit dit prachtige, zonnige weer. Het is ook hier vaak genoeg donker, koud en somber. Reden voor veel mensen om te belanden in een winterdip.

Maar de Noren hebben daar iets op gevonden: friluftsliv. Friluftsliv draait om het omarmen van het buitenleven en de tijd nemen om verbinding te maken met de natuur, zelfs in de winter. Het kan de kwalen misschien niet genezen, maar het kan misschien wel helpen om iets meer van de winter te genieten, in plaats van deze enkel te doorstaan.

Iedereen kan er van genieten

„Het buitenleven draait niet om competitie of tijdwaarneming, maar om fysieke activiteit in je eigen tempo, en om ontspanning, rust en tijd voor jezelf en anderen”, legt Dag Terje Klarp Solvang uit, secretaris-generaal van de Norwegian Trekking Association (DNT), tegen Lonely Planet. „Het is echt iets waar iedereen van kan genieten, en daarom is het zo populair.”

Het is ook een activiteit die helemaal gratis is. Het kan volgens de Noren zo simpel zijn als gewoon een wandeling maken door de natuur of een plek vinden om te wildkamperen.

Laagjes tijdens de winter belangrijk

Nu vinden de Noren wel een ding heel belangrijk, en dat is goede kleding. Er bestaat volgens hen geen slecht weer, maar wel slechte kleding. Bij elke winteractiviteit is daarom belangrijk om je goed aan te kleden.

Laagjes is hierbij het toverwoord. Dan zit je altijd goed, ook als het winterzonnetje onverhoopt gaat schijnen. Je kunt in ieder geval niet zonder een warme trui, jas, handschoenen, goede sokken en waterdichte schoenen met goede grip. Ook thermo-ondergoed is geen overbodige luxe.

