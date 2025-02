Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mercurius retrograde 2025: jouw overlevingsgids

Zet je schrap, 2025 brengt ons drie rondjes van ieders favoriete astrologische transit (kuch): Mercurius retrograde. Of je nu een doorgewinterde astro-fan bent of alleen maar weet dat ‘retrograde’ betekent dat dingen mis kunnen gaan, deze gids gaat je helpen om de chaos met stijl te overleven.

Mercurius, de planeet die onze communicatie, technologie en dagelijkse planning regeert, gaat dit jaar niet één, niet twee, maar drie keer achteruit lopen. Dit gebeurt in de tekens Ram, Leeuw en Boogschutter. En geloof ons, elk teken geeft een eigen twist aan de retrograde-energie.

Maar geen paniek. In plaats van angstig te vrezen voor kapotte laptops en WhatsApp-berichten van die ene ex, gaan we kijken naar hoe deze periodes je kunnen helpen groeien. Ready? Let’s go!

Wat is Mercurius retrograde?

Als een planeet retrograde gaat, lijkt het vanaf de aarde alsof hij achteruit beweegt. Het is eigenlijk een optische illusie, maar astrologisch gezien heeft het impact. Mercurius staat symbool voor alles wat met communicatie, technologie en transport te maken heeft. Wanneer hij retrograde is, lijkt het alsof die gebieden even out of sync raken. Denk aan misverstanden, technische problemen en vertragingen.

Het goede nieuws? Retrogrades zijn ook kansen om te reflecteren, opnieuw te verbinden en oude zaken af te ronden. Zie het als een kosmische pauzeknop: frustrerend op het moment zelf, maar uiteindelijk goed voor je.

Wie wordt het meest beïnvloed door Mercurius retrograde?

Mercurius, planeet van communicatie, technologie en reizen, is ook de heersende planeet voor Tweelingen en Maagd, dus mensen met deze sterrenbeelden kunnen de retrograde periodes iets intenser voelen dan anderen. De sterrenbeelden in welk teken de Mercurius retrograde periode zich bevindt, zullen ook zwaarder worden beïnvloed. Bijvoorbeeld, de Mercurius retrograde periode die 26 november 2024 van start ging en nog steeds doorloopt tot 15 december 2024, bevindt zich in het teken Boogschutter, wat betekent dat Boogschutter, Tweelingen en Maagd deze waarschijnlijk het meest zullen voelen. Toch doen de andere sterrenbeelden er nog steeds goed aan om alert te zijn in deze tijd.

Wat kun je verwachten tijdens deze periodes?

Hoewel de transits tijdens de retrograde periodes ongevaarlijk zijn, kunnen ze vertragingen, technische storingen en miscommunicatie veroorzaken. Oude projecten, romantische affaires, vroegere vriendschappen en onafgemaakte plannen kunnen in deze periode weer tot leven komen. En het duurt langer dan je denkt: de weken voor en na een Mercurius retrograde, de schaduwperiode genoemd, hebben óók effect.

De energie van Mercurius kan worden beschreven als innovatief, open-minded, verbindend en nieuwsgierig; het vindt het leuk om dingen uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten, vandaar dat er zoveel dingen weer opduiken tijdens de retrograde periodes. Mercurius regeert ook onze dagelijkse uitingen, technologie, contracten en relaties van allerlei aard. Dus wanneer het een retrograde cyclus ingaat, lijken al deze aspecten van ons leven een beetje in de war te raken. Onthoud dat op deze data:

De data: wanneer gaat Mercurius retrograde in 2025?

15 maart – 7 april (Ram)

Thema: Balans vinden tussen daadkracht en introspectie.

Tip: Verwacht vurige discussies en emotionele overpeinzingen. Gebruik deze tijd om je energie te richten op zelfreflectie. 18 juli – 11 augustus (Leeuw)

Thema: Zelfexpressie en authenticiteit.

Tip: Neem de tijd om je publieke imago te herzien. Ben je trouw aan jezelf, of speel je een rol? 9 november – 29 november (Boogschutter)

Thema: Optimisme en diepgang.

Tip: Laat oude overtuigingen los en duik in emotionele kwesties die je normaal liever ontwijkt.

Tips om deze periodes te doorstaan

Plan extra tijd: Vertragingen zijn onvermijdelijk, of het nu om treinen, vluchten of werkdeadlines gaat. Plan slim vooruit en maak een plan B (en C).

Vertragingen zijn onvermijdelijk, of het nu om treinen, vluchten of werkdeadlines gaat. Plan slim vooruit en maak een plan B (en C). Check alles drie keer: Of het nu om contracten, e-mails of afspraken gaat, fouten sluipen sneller in.

Of het nu om contracten, e-mails of afspraken gaat, fouten sluipen sneller in. Houd je agenda simpel: Vermijd grote nieuwe projecten. Focus liever op lopende zaken en afrondingen.

Vermijd grote nieuwe projecten. Focus liever op lopende zaken en afrondingen. Communiceer rustig en duidelijk: Vooral in gesprekken kunnen misverstanden ontstaan. Neem de tijd om goed te luisteren én te spreken.

Vooral in gesprekken kunnen misverstanden ontstaan. Neem de tijd om goed te luisteren én te spreken. Zeg nee tegen oude rompslomp: Toxic ex? Late-night DM’s? Denk twee keer na voordat je oude contacten weer oppakt.

Toxic ex? Late-night DM’s? Denk twee keer na voordat je oude contacten weer oppakt. Digitale detox: Laat je telefoon vaker links liggen en voer belangrijke gesprekken in het echt.

Met deze gids ben jij hopelijk klaar om Mercurius retrograde in 2025 met flair en zelfvertrouwen te trotseren. Onthoud: het universum werkt altijd voor je, niet tegen je. Dus adem diep in, lach om de chaos, en weet dat je dit aankunt!

