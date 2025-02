Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Koud én warm weer heeft invloed op je mentale gezondheid, volgens nieuw onderzoek

Dat een gebrek aan zon niet het allerbeste is voor je humeur, weten we inmiddels, maar dat is niet het enige klimaataspect dat invloed heeft op hoe je je voelt. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat ook koud én warm weer kunnen zorgen voor geestelijke problemen.

Nederlandse en Spaanse onderzoekers zagen hoe het koude weer in Nederland bij tieners meer zorgt voor zogenoemde internaliserende problemen, zoals depressie en angst, terwijl het warme weer in Spanje juist leidde tot meer concentratieproblemen.

Nederlands-Spaans onderzoek

Voor het onderzoek werden bijna 4000 Nederlandse tiener en 900 Spaanse tieners onderzocht tussen 2015 en 2022. Daaruit bleek dat de Nederlandse tieners, die meer bloot werden gesteld aan de kou, meer symptomen ervaarden gerelateerd aan angst en depressie.

De Spaanse tieners hadden door het warme weer op zijn plaats weer meer last van concentratieproblemen. „Het is mogelijk dat het thermoregulatiesysteem in het lichaam wordt beïnvloed wanneer de temperatuur stijgt, wat leidt tot hitte-uitputting en thermisch ongemak, waardoor gedragsveranderingen kunnen ontstaan”, legt Esmée Essers, een van de onderzoekers, uit aan Scientas.nl. „We denken ook dat verstoorde slaap bij hogere temperaturen een rol kan spelen bij het ontstaan van meer aandachtsproblemen.”

Het weer heeft invloed op jongeren

Met het onderzoek willen de onderzoekers „zwart op wit” laten zien dat „temperatuurextremen invloed hebben op jongeren”. „En dat wordt alleen maar erger”, zegt Essers. „We verwachten dat door klimaatverandering en de huidige prognoses, volwassenen zullen worden blootgesteld aan extremer weer. En dat er dus meer fysiologische reacties worden opgewekt, waardoor psychiatrische symptomen kunnen verergeren.”

