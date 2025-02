Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kattencafés zijn enorm populair in Nederland en kunnen zelfs gezondheidsvoordelen hebben

Dacht je dat de hype van kattencafés inmiddels een beetje was gaan liggen? Dan heb je het mis: er zijn inmiddels tientallen kattencafés in Nederland en de groei en populariteit daarvan lijkt niet snel af te nemen.

Maar waar komt die populariteit vandaan? Online dierenwinkel Zooplus zocht het uit.

Zo ontstond de hype van kattencafés

Eerst moeten we even terug naar het ontstaan van kattencafés. Dat gebeurde in Azië, toen in 1998 in Taiwan het eerste kattencafé van de wereld opende. Zes jaar later volgde het eerste kattencafé in Japan en toen begon de groei pas echt. In 2017 stond de teller in Japan al op meer dan 150 kattencafés.

In Nederland opende in 2015 het eerste kattencafé: Kattencafé Kopjes in Amsterdam. „Ook ik raakte in Japan geïnspireerd”, zei eigenaresse Lenny Popelier destijds tegen het Algemeen Dagblad. Inmiddels telt Nederland meer dan achttien kattencafés, met in elke grote stad zeker wel één.

De (mentale) gezondheidsvoordelen

Maar waarom vinden mensen het nu zo leuk om een kopje koffie te drinken met een kat? Niet iedereen heeft de mogelijkheid om een huisdier te nemen. Kleine appartementen, allergieën binnen het gezin of een druk leven kunnen in de weg staan.

Maar wetenschappelijk onderzoek heeft al vaker de (mentale) gezondheidsvoordelen van het hebben van een kat in de buurt aangetoond. Zo liet een onderzoek uit 2020 zien dat studenten aanzienlijk minder gestrest waren na tien minuten aaien van een kat. En het spinnen wat katten doen? Dat kan volgens onderzoek een helende werking hebben op botten en spierweefsel.

Bovendien is het ook gewoon gezellig. Werken, een boek lezen of gewoon kletsen met vrienden? Dat alles voelt nét wat fijner met een kat in de buurt, zo concludeert Zooplus.

Geheim zit in de sfeer

Volgens Nienke Eerelman van Kattencafé Skatjes in Zwolle zit het geheim dan ook in de sfeer. „Mensen komen hier beter tot rust dan in een regulier café”, stelt ze.

„En er is altijd een gespreksonderwerp, of je nu alleen komt of met een groep. We merken dat veel bezoekers hun eigen kat missen, bijvoorbeeld omdat ze op vakantie zijn of recent afscheid hebben moeten nemen. Een middag tussen de katten maakt dan echt verschil.”

