Zoveel jonge vrouwen stopten in de afgelopen drie jaar met anticonceptie

Veel jonge vrouwen zijn ontevreden met anticonceptie en stopten er daarom mee. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Het programma deed onderzoek onder 3500 vrouwen tussen de 16 en 34.

Groot aantal jonge vrouwen niet tevreden over anticonceptie

Vier op de tien jonge vrouwen (42) zijn in de afgelopen drie jaar gestopt met een vorm van anticonceptie omdat zij er niet tevreden over waren. Vooral bij hormonale anticonceptie als de pil of een spiraal zouden negatieve gevoelens een rol spelen.

Ter vergelijking: maar 11 procent van de vrouwen stopte omdat ze zwanger wilden worden, en maar 4 procent omdat de anticonceptie niet meer nodig was.

Geen enkele vorm van anticonceptie ideaal

De meeste vrouwen in het onderzoek zijn wel tevreden over de anticonceptiemethode die ze op dit moment gebruiken. Al moeten ze daarbij zeggen dat geen enkele methode ideaal is.

Een spiraal doet bijvoorbeeld pijn bij het plaatsen. Eerder bleek uit onderzoek al dat de helft van de ondervraagde vrouwen ‘ernstige pijn’ of ‘ondraaglijke pijn’ ervoer. Als pijnbestrijding krijgen vrouwen meestal paracetamol aangeraden, maar dat is vaak slechts beperkt effectief.

Aan de pil kleeft het nadeel dat er bijwerkingen zijn. Mogelijke klachten zijn stemmingswisselingen, buikpijn of hoofdpijn, spotting, misselijkheid, een verminderd libido, gevoelige borsten en gewichtstoename.

Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGVA) waarschuwde eerder dat zich steeds vaker jonge vrouwen melden die, mede door nepnieuws op sociale media, reguliere anticonceptie wantrouwen.

Veel influencers promoten ‘natuurlijke anticonceptie’, wat betekent dat jongeren seks hebben buiten de menstruatiecyclus van een vrouw om. Experts waarschuwen dat deze methode niet goed werkt, omdat de cyclus van een vrouw niet altijd even regelmatig is en dat andere factoren kunnen meespelen die voor een temperatuurverhoging zorgen.

Invloed op fysieke en mentale gesteldheid

Gynaecoloog bij het Amsterdam UMC Anne Timmermans bevestigt aan EenVandaag dat hormonale anticonceptie invloed kan hebben op je fysieke en mentale gesteldheid.

„Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er een effect is van synthetische hormonen op je mentale of algehele welbevinden. Alleen wie welk effect ervaart, dat kunnen we van tevoren niet goed voorspellen. Sommige mensen hebben last van afgevlakte emoties, of ervaren minder plezier in het leven. Mensen kunnen ook angstiger worden.”

Er kunnen ook positieve effecten zijn, zegt Timmermans. „Mensen die heel erg last hebben van hormonale schommelingen in hun natuurlijke cyclus, kunnen juist veel baat hebben bij de hormonen in anticonceptie. Denk aan mensen met PMS en PMDD.”

