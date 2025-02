Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je favoriete series kunnen juist de reden zijn dat je zo moe bent

Is het pas het begin van de avond, maar heb je helemaal geen energie meer? Dan kan dat weleens komen door de series die je kijkt.

Voor ontspanning grijpen we vaak naar een serie, maar dat blijkt volgens psychiaters niet altijd de manier te zijn om echt te ontspannen.

Series kunnen emotioneel uitputtend zijn

We doen het allemaal wel: op de bank of in bed nog even een paar afleveringen van een van onze favoriete series kijken. Maar is dit een emotioneel geladen serie? Met veel intense scènes en personages erin, waarbij de emoties vaak hoog oplopen? Dan kan dit bijdragen aan mentale uitputting, zo zien psychiaters.

Dit komt door karaktertrek-identificatie, legt psychiater Leela R. Magavi uit aan Huffpost. Dit betekent dat je jezelf tijdelijk verplaatst in het perspectief van een personage. Hierdoor ervaar je hun gevoelens en ervaringen, bijna alsof je het zelf meemaakt. „De ervaring opent je ogen én je gevoel en laat emoties toe die eerder onbereikbaar leken.”

En juist die intense emoties, kunnen je brein overbelasten, ook al zijn het niet ‘echt’ jouw emoties. Het kost volgens een andere psychiater, Tyson Lippe, extra mentale energie om deze extra emoties „in toom te houden met emotieregulatie”.

Dit gebeurt niet eens enkel met negatieve emoties: hetzelfde effect gebeurt ook bij positieve emoties, omdat het beide dezelfde hersengebieden activeert. Het gevolg? Een lager energieniveau.

Bewust omgaan met het entertainment dat je consumeert

De psychiaters raden daarom aan om bewust te zijn van „het entertainment dat je consumeert”. „Let op hoe het je laat voelen en hoe het je beïnvloedt gedurende de volgende uren en dagen. Je zult merken dat sommige thema’s bijzonder triggerend zijn en het beste vermeden kunnen worden”, legt Lippe uit.

Ook is het raadzaam om series met intense emoties erin te bewaren tot vrije dagen. „Om de emotionele belasting een beetje in evenwicht te houden.” Ook raden de psychiaters – net zoals veel andere deskundigen – aan om sowieso een tijdslimiet in te stellen voor het aantal uren dat je per week naar een serie kijkt. „Of kijk een serie die wat luchtiger is.”

