De grootste irritatie in de slaapkamer: voor veel Nederlanders is dit ‘m

Voor sommige mensen is het elke avond een nachtmerrie: je komt maar niet in slaap, en als je eenmaal slaapt, schrik je wakker. Nachtrust is een van de belangrijkste bouwstenen voor je lichaam, maar het gaat niet altijd goed. Uit onderzoek blijkt nu wat Nederlanders het meest vervelend vinden in de slaapkamer.

We verraden alvast iets: het is niet het gesnurk van je partner.

Irritaties in de slaapkamer

Voor 60 procent van de Nederlanders is de temperatuur in de slaapkamer het grootste irritatiepunt, blijkt uit onderzoek van Dekbed-Discounter. In de zomer is het vaak te warm en heb je te maken met plaknachten, in de winter kun je soms rillen van de kou. Als de temperatuur in je slaapkamer niet optimaal is – en dat betekent voor iedereen iets anders – kan het je slaap flink beïnvloeden. Wel vinden ‘we’ een te warme kamer vervelender dan een te koude kamer.

Toch kun je ook door een snurkende partner uren wakker liggen. Voor 28 procent van de Nederlanders is dat wél het grootste struikelblok. Vrouwen (22 procent) storen zich hier vaker aan dan mannen (14 procent). Dit is de top vijf van irritaties in de slaapkamer:

Te warm in de slaapkamer (60 procent) Licht in de slaapkamer (36 procent) Geluidsoverlast (34 procent) Partner die snurkt (28 procent) Oncomfortabel beddengoed (21 procent)

🛌 Hoeveel uur slaap heb je nodig? Hoeveel uur slaap je nodig hebt, wisselt per persoon. Sommige mensen functioneren prima op zes uur slaap, anderen hebben richting de negen uur nodig. Wel geldt de algemene regel dat tussen de zeven en acht uur slaap voldoende is.

Een kwart van de Nederlanders heeft op dagelijkse basis te maken met deze stoorzenders. Voor nog eens een kwart is het een wekelijks probleem, 15 procent heeft eens in de maand last van deze ongemakken. Wel hebben vrouwen vaker last van deze dingen dan mannen, namelijk 65 tegenover 58 procent.

