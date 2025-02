Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Krijg jij genoeg complimenten? 7 op de 10 Nederlanders willen ze vaker ontvangen

Iemand een complimentje geven – afhankelijk van je band met die persoon – kan nog weleens ongemakkelijk voelen. Toch doe je er goed aan zo nu en dan met een lief woordje te strooien, want uit onderzoek blijkt dat 7 op de 10 Nederlanders graag vaker een compliment zou ontvangen.

Aanstaande zaterdag, 1 maart, is het Complimentendag, dus een goed moment om te beginnen. Merk je dat je juist moeite hebt met het ontvangen van complimenten, in plaats van het geven? Dat kan hierdoor komen.

Mannen hebben meer moeite met complimenten geven

Complimenten geven blijkt, vooral bij mannen, nog een dingetje te zijn. Dat is gebleken uit onderzoek dat iVOX in opdracht van Philips OneBlade, de alles-in-één scheer- trim- en stylingtool voor gezichts- én lichaamshaar, deed. 1 op de 3 Nederlanders vindt het lastig om een compliment te geven, uit angst verkeerd begrepen te worden. Daarnaast geeft 80 procent van de mensen wel aan dat ze vrolijk worden van een compliment, maar volgens 72 procent mogen er in Nederland wel meer complimenten uitgedeeld worden.

Een deel van de Nederlanders (14 procent) geeft aan het vreemd te vinden als mannen elkaar complimenteren. 20 procent van de mannen heeft moeite met het geven van een compliment, vooral als het gaat over stijlgevoel of uiterlijke verzorging. Wel vinden mannen het makkelijker dan vrouwen om een compliment te krijgen (21 procent tegenover 13 procent bij vrouwen).

Volgens 78 procent heeft een compliment een positief effect op hun humeur, voor 77 procent heeft het een positief effect op het zelfvertrouwen.

Vaker een pluim geven

Zaterdag is het dus Nationale Complimentendag, en om ervoor te zorgen dat mensen wat vaker complimentjes uitdelen, is Philips OneBlade een challenge gestart. De challenge bestaat uit inspirerende online content, social media-acties en samenwerkingen met bekende influencers zoals Bram Krikke. Samen roepen zij consumenten daarbij op om via #JustSayIt de mooiste complimenten te delen.

„Philips OneBlade gelooft dat de wereld een betere plek zou zijn als mannen het vertrouwen voelen en uitstralen dat ze gewoon hun eigen leuke en unieke zelf kunnen zijn, zonder gedoe. Of het nu gaat om een goed gestylde baard, perfect getrimd borsthaar of iemands stralende persoonlijkheid – het verdient een compliment”, aldus Rhoxane Zois, Marketing Manager Male Grooming.

Reacties