Met deze wiskundige denkmethode maak je een einde aan al dat piekeren

Pieker je vaak? Probeer dan eens te denken zoals een wiskundige. Nee, geen zorgen, je hoeft niet plots moeilijke formules op te gaan lossen om het piekeren tegen te gaan. Maar we kunnen wél wat leren van de manier waarop wiskundigen met ingewikkelde problemen omgaan.

Wiskundigen halen de ruis weg, vereenvoudigen het probleem en werken stap voor stap naar een oplossing toe.

Piekeren tegen gaan met wiskundig denken

En niet alleen wiskundigen kunnen hier gebruik van maken, tipt psycholoog Alice Boyes in Psychology Today. Met de vier-vragen-methode kun je formules oplossen, maar kun je ook piekeren doorbreken en sneller tot een oplossing komen.

Wanneer wiskundigen een probleem aanpakken, beginnen ze niet zomaar. Ze stellen zichzelf eerst vragen zoals:

Wat weet ik al? Wat zijn de feiten? Welke delen zijn makkelijk? Wat is simpel aan dit probleem? Wat is lastig? Waar zit de grootste uitdaging? Hoe kan ik het simpeler maken? Wat kan ik weglaten of anders bekijken?

Het toepassen van de methode

Om dit wat makkelijker te maken, schetst Boyes een hypothetische situatie. Bijvoorbeeld: je hebt ruzie gehad met een vriendin, weet niet hoe je het moet oplossen en je blijft er maar over piekeren. Hoe kan je dan de vier-vragen-methode toepassen?

1: Wat weet ik al?

Jij bent boos, en je vriendin waarschijnlijk ook. Je hebt een idee waar de ruzie over ging. En jullie geven om elkaar en willen waarschijnlijk niet voor altijd boos blijven.

2: Wat is makkelijk?

Je weet dat ruziën niet fijn voelt en dat je het wilt oplossen. En je weet dat even afstand nemen kan helpen voordat je het gesprek aangaat.

3: Wat is lastig?

Hoe begin je het gesprek? Waarom ben je eigenlijk boos? En waarom is de ander boos? Wat als ze niet willen praten?

4: Tot slot, hoe maak je het simpeler?

Focus op de kern van de ruzie. Was het echt iets groots, of liep het gewoon uit de hand? Bepaal of een excuus nodig is, ja of nee. Het is ook goed om jezelf ‘simpelweg’ af te vragen wat de simpelste manier is om het goed te maken. Kom je niet zelf tot een antwoord? Vraag het dan gewoon aan je vriendin, en ga vooral niet raden wat de ander denkt.

En het belangrijkste volgens Boyes? Wacht met praten tot jullie er allebei klaar voor zijn, overhaast niets.

Heb je kinderen? Dan is dit een handige manier om hen te leren omgaan met problemen en piekeren. Help je kind een probleem stap voor stap te bekijken en oefen zo zelf ook.

Wiskundig denken

Dit is geen wiskunde met formules, maar wél wiskundig denken: feiten op een rij zetten, de kern van het probleem vinden en een oplossing stap voor stap uitwerken.

Door jezelf gestructureerde vragen te stellen, kijk je op een nieuwe manier naar je probleem. Zo voorkom je eindeloos piekeren en kom je sneller tot een oplossing.

