Hierom onthouden sommigen hun dromen wel en anderen niet

Sta jij ‘s ochtends op met een compleet droomverhaal in je hoofd, terwijl degene naast je zich niets herinnert van de nacht? Dat is geen toeval, blijkt uit nieuw onderzoek.

Er zijn duidelijke factoren die bepalen wie zijn dromen onthoudt, en wie niet.

Dromen onthouden

Dromen zijn een mysterieus fenomeen. Onderzoekers weten steeds meer over hoe en waarom we dromen, maar er blijven nog genoeg vragen over. Metro schreef vorige week nog een artikel met daarin verschillende theorieën over waarom we dromen.

Maar naast de vraag waarom we dromen, bestaat er ook nog de vraag over waarom sommigen alles ‘s ochtends wel kunnen navertellen, en anderen niet. Volgens een nieuwe studie spelen hierbij meerdere factoren een rol.

Zo lijken mensen die vaak dagdromen zich ook hun nachtelijke avonturen beter te herinneren. „Dagdromen en ‘gewone’ dromen lijken met elkaar verbonden”, legt onderzoeker Valentina Elce uit aan Scientias. Ook slaapgewoonten zijn van invloed: wie vaker lichte slaap ervaart, onthoudt zijn of haar dromen beter.

Jongere mensen hebben daarnaast een streepje voor. Zij kunnen hun dromen vaker gedetailleerd terughalen, terwijl ouderen wel weten dát ze gedroomd hebben, maar ze de inhoud minder goed terug kunnen halen.

Coronapandemie en seizoenen

Opvallend genoeg konden de meeste mensen – jong én oud – hun dromen beter onthouden tijdens de coronapandemie, blijkt uit de studie. Onderzoekers wijten dat aan het feit dat mensen langer sliepen en later wakker werden, wat de kans vergroot om alles van de nacht te onthouden. Ook bleek de inhoud van dromen in die periode vaak intenser en emotioneler, wat bijdraagt aan duidelijkere herinneringen.

Nog een verrassende ontdekking die de onderzoekers deden, was dat mensen zich hun dromen minder vaak herinnerden in de winter, dan in de lente. Mogelijk komt dit door de veranderingen in ons biologische ritme.

Geen kwestie van geluk

Droomherinnering lijkt dus geen kwestie van geluk, maar eerder een samenspel van persoonlijke eigenschappen en slaapgewoonten, zo concluderen de onderzoekers. En dat kan zelfs nuttig zijn. „Droomveranderingen kunnen soms wijzen op mentale of neurologische aandoeningen, zoals depressie of de ziekte van Parkinson”, stelt Elce. „Een beter begrip ervan kan ons helpen om zulke aandoeningen eerder te herkennen.”

