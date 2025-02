Het Dilemma: ‘Carnaval vieren of mijn man teleurstellen en thuisblijven?’

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Samantha (43), die worstelt met de keuze tussen een weekend carnaval in Breda of een welverdiend rustig weekend thuis.

„Mijn man, die uit de zuidelijke provincies komt, is dol op carnaval. Voor hem is het de perfecte tijd om zijn oude studiegenoten weer te zien en te feesten. Hij geniet als Brabander enorm van de energie en de – in mijn ogen – vreselijke kostuums en carnavalsmuziek. Nadat hij afgelopen jaar terugkwam van een weekend carnavallen, we wonen in Almere, was hij dolenthousiast en overtuigde hij me ervan om dit jaar écht een keer mee te gaan.

‘Dit jaar’ is nu: zaterdag gaat hij weer naar Breda. Hij heeft het er continu over, maar eerlijk gezegd voel ik er niets voor om mee te gaan. Carnaval heeft voor mij nooit zo’n aantrekkingskracht gehad. Terwijl mijn partner uitkijkt naar de hectiek, verlang ik juist naar een rustig weekend thuis. Mijn werk is de laatste tijd onmogelijk druk en ik wil juist komend weekend even helemaal niets. Toch heb ik al toegezegd om mee te gaan, omdat ik mijn partner niet teleur wil stellen. Hoe moet ik nu uitleggen dat ik het feestgedruis niet kan waarderen, terwijl hij er zo naar uitkijkt?

Dilemma: met tegenzin naar carnaval?

Ik voel me een beetje gevangen. Aan de ene kant wil ik mijn man blij maken en met hem meegaan, ook al is het niets voor mij. Dat doe je als partners voor elkaar. Aan de andere kant schiet ik al in de stress bij de gedachte dat ik mee moet naar een feest waar ik me totaal niet thuisvoel. Ik ben ook bang dat ik er maar een beetje verloren bij zal staan, terwijl hij in het gezelschap van oude vrienden opgaat in de feestvreugde. Ik vind het ook verschrikkelijk dat ik mijn ware gevoelens niet durf te uiten. Maar wat nou als ik dat wel doe en ik onze relatie in een ongemakkelijke positie breng?

Ik vraag me af: moet ik eerlijk zijn en met hem in gesprek gaan over mijn verlangen naar een rustig weekend? Of moet ik niet zo zeuren en mezelf opofferen? Volgend weekend is het immers weer weekend, dan kan ik ook rustig aan doen. Ik weet dat ik dit beloofd heb, maar ik heb gewoon echt geen zin.”

Wat vind jij dat Samantha moet doen? Reageer hieronder, op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Marianne (72), die worstelt met het feit dat haar man nog steeds niet wil stoppen met werken.

Dick geeft haar het advies om vooral eigen dingen te gaan doen, en niet op hem te wachten. „Zoek bijvoorbeeld wat vriendinnen en ga erop uit. Over een aantal jaar kan het vanwege gezondheid misschien niet meer.”

Kevin wijst haar erop dat zij rust heerlijk vindt, maar hij duidelijk niet. „Hij wil bezig zijn, nuttig zijn en vooral ook het gevoel hebben nodig te zijn. Ik heb het idee dat hij dat gevoel thuis niet heeft.”

Joris stelt Marianne vooral gerust: „Op den duur gaat hij met pensioen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

