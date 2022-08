Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7 tips voor festivalgangers tijdens een festival in de hitte

Het is erg heet, en toch ga je naar een festival. Hopelijk ben je niet te eigenwijs en doe je wat met deze tips voor festivalgangers die losgaan in de hitte.

Ook komend weekend heb je door heel Nederland weer festivals. Paradigm in Groningen, In Het Zand Festival in Utrecht, Loveland in Amsterdam, Dance Valley in Spaarnwoude, Oosterliefde in Nijmegen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Tips tijdens een festival in de hitte

Al die festivals krijgen komend weekend te maken met hitte. De organisaties zullen overal wel zonnebrand en gratis water neerzetten. Maar er zijn ook persoonlijke voorzorgsmaatregelen om uit te voeren. We zetten een paar op een rij.

1. Matig met alcohol en drugs

Natuurlijk kun je het best helemaal geen alcohol of drugs gebruiken, maar vertel dat maar eens aan de duizenden Nederlandse festivalgangers die zo lang hebben toegeleefd naar een festival. Toch drukken we je op het hart om tijdens de hitte extra op te letten. Matig je gebruik, vooral overdag in de brandende zon. Verschillende partydrugs kunnen voor oververhitting zorgen, dus sla een keer over of wacht tot de avond valt. En vergeet niet te testen, wat een kleine moeite is.

2. Luchtige kleding en een extra shirt

Kies voor lichte en luchtige kleding, zoals hemdjes, luchtige zomershirts, korte broeken, et cetera. En de belangrijkste tip: neem een extra shirtje mee en stop die in je kluisje. Echt een verademing als de avond valt om iets fris en schoons aan te trekken.

3. Drink genoeg water

Normaal gesproken al goed om te doen, nu helemaal. Drink genoeg water. En als jij tot de categorie behoort die het ondanks de hitte gewoon op een zuipen zet; neem dan regelmatig water tussendoor. Als je geen alcohol drinkt, wissel het drinken van water dan af met af en toe een frisdrankje. Een beetje suiker is geen overbodige luxe.

4. Let op je zoutinname

Als je tijdens een festival in de hitte veel zweet, verlies je naast vocht ook veel zout. Vul dit aan, dat scheelt een behoorlijke slok op de borrel. Waar je normaal gesproken de eetkraampjes misschien overslaat, kun je nu toch maar beter even ‘(ch)eaten’.

5. Eet af en toe wat

Aansluitend op het vorige punt. Naast genoeg water drinken is het tijdens een festival in de hitte, los van je zoutinname, belangrijk om af en toe wat te eten. Veel mensen slaan dit over, vooral als er partydrugs in het spel zijn. Maar dwing jezelf af en toe even wat fruit of iets zouts te eten.

6. Insmeren

Misschien wel het beste wapen tegen een zonnesteek of oververhitting is zonnebrand, met minimaal factor 30. Smeer jezelf voor vertrek al in met een goede basislaag en herhaal dit regelmatig tijdens het festival. Ook de dag erna heb je hier profijt van.

7. Rustpauzes

Veel festivalgangers verliezen zich compleet in het dansen, en dat is natuurlijk ook de bedoeling van een festival. Maar tijdens de hitte is het, hoe lekker je er ook in zit, goed om af en toe even rust te nemen. Let daarbij niet alleen op je eigen rust, maar ook op de mensen om je heen.

Vergeet vooral niet te genieten, maar hou je een béétje in.