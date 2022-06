Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Onze dochter (3) is ontzettend mensenschuw’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Maartje: „Onze dochter is ontzettend mensenschuw”.

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

De opvoedvraag: ‘Onze dochter is ontzettend mensenschuw’

„Beste Lisa, onze dochter van 3 is ontzettend mensenschuw en verlegen. Of het nou mijn (schoon)ouders zijn, vrienden die langskomen of de mensen van de kinderopvang: ze zegt niks, kruipt weg achter mijn been of begint te huilen. Ik zou haar graag wat minder aanhankelijk maken. Hopelijk kun je helpen.

– Maartje”

Het antwoord

„Hai Maartje,

Dit is voor mij heel herkenbaar, mijn oudste twee kinderen waren ook heel erg verlegen. Als er mensen langskwamen die ze niet kenden, verstopten ze zich achter het gordijn. En als we ergens op visite gingen, klampten ze zich aan mijn been vast en zaten ze vervolgens op mijn schoot vastgelijmd. Ze begonnen meestal pas te ontdooien op het moment dat we weer naar huis gingen…

Maar alvast een geruststelling, ze zijn nu elf en negen, en het is goedgekomen. Bij vreemden kijken ze nog altijd eerst even de kat uit de boom, maar dat hoort gewoon bij hun karakter. Ik denk ook dat je de verlegenheid van je dochter daarom niet als een probleem moet zien. Het is een fase in haar ontwikkeling en iets dat bij haar persoonlijkheid hoort. In dit artikel op J/M Ouders beschrijven we daarom ook de positieve kanten van een verlegen kind.

Toch begrijp ik best dat het soms lastig is. Ik vond het zelf ook vervelend als we op visite waren en ik niet eens naar de wc kon gaan zonder dat ze volledig in paniek raakten. Er zijn daarom wel een paar dingen die je kunt doen om je dochter te helpen uit haar schulp te kruipen.

Het belangrijkste is zelfvertrouwen. Je kunt je dochter zelfverzekerder maken door haar positieve ervaringen te geven. Oefen in situaties die voor haar het makkelijkste zijn. Dus niet direct in een groep met onbekende mensen of kinderen, maar eerst door op visite te gaan bij familie die ze al een beetje kent. Stel haar gerust dat het niet erg is om verlegen te zijn en stimuleer haar een beetje om uit haar comfortzone te stappen, maar push daarbij niet te erg.

Stel bijvoorbeeld dat er een ander kindje is, dan kun je eerst met haar mee gaan en samen met het kindje spelen. Als ze dan wat gewend is kun je proberen of ze ook zonder jou durft te spelen. Meer handige tips vind je hier. Succes!”

