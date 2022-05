Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Mijn zoon (4) wil he-le-maal niks’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van een wanhopige moeder: „Mijn kind wil niks.”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

De Opvoedvraag: ‘Mijn kind wil niks’

„Hoi Lisa, hoewel mijn zoon (4) natuurlijk het liefste kind van de hele wereld is, zit ik wel met een probleem. Hij wil he-le-maal niks. Heeft geen zin om te eten, te slapen, voorgelezen te worden, naar school te gaan… Niet eten houdt hij soms een paar dagen vol, niet slapen gelukkig hooguit een paar uur. We komen vaak te laat op school, omdat het eerst een complete scène wordt. Hopelijk heb je tips.

-Een wanhopige moeder.”

Het antwoord

„Poeh, dat lijkt me zeker lastig en ik begrijp dat de situatie je als ouder wanhopig kan maken. Kinderen kunnen behoorlijk dwars zijn en je grenzen opzoeken, dat stelt je als ouder vaak behoorlijk op de proef. Mijn ervaring is dat het vaak het beste werkt om het gedrag te negeren en ze af te leiden.

Wanneer jij namelijk wil dat hij slaapt, eet, of speelt en je daar volledig de focus op legt, zal hij waarschijnlijk nog meer zijn hakken in het zand zetten. Laten we het voorbeeld van het eten nemen. Wanneer je ‘s avonds aan tafel zit en hij wil niets eten, dan zou ik daar geen aandacht aan besteden. Zet gewoon een bordje voor hem neer en zeg er niets over.

In plaats daarvan klets je gezellig over andere dingen en eet je zelf gewoon je eten op. Bij mijn kinderen werkt dat meestal het beste wanneer ze iets niet lusten, of geen zin hebben om te eten. Vaak nemen ze dan toch uit zichzelf wat hapjes.

Wat misschien ook goed is, is om met hem te praten over waarom hij iets niet wil. Doe dat niet op het moment dat je midden in zo’n situatie zit, maar op een ander rustig moment. Bijvoorbeeld voor het slapengaan. Wellicht is er een reden dat hij niet naar school wil, of dat hij niet wil slapen en eten. In dit artikel op J/M Ouders beschrijven we bijvoorbeeld zeven mogelijke redenen waarom een kind niet naar bed wil. Het is natuurlijk belangrijk om na te gaan of er bij jouw zoon ook een achterliggende reden is, want als je weet of er iets speelt kun je het ook gerichter oplossen.

Mocht de situatie niet verbeteren, dan zou ik hulp inschakelen van een orthopedagoog, gezinscoach of eventueel de huisarts. Zij kunnen je geheid verder helpen en dat is beter dan in deze uitputtende situatie blijven zitten. Succes!”