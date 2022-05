Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze fouten met schoonmaken zorgen ervoor dat je huis viezer wordt

Eens in de zoveel tijd is niets lekkerder dan het hele huis goed schoonmaken. Als het voorjaar begint bijvoorbeeld. Het kost wat moeite, maar voor je het weet is je huis weer fris en fruitig. Althans, dat denk je.

Als je één van deze fouten bij het schoonmaken maakt zorg je er namelijk voor dat je huis juist viezer wordt. En dan kun je weer opnieuw beginnen…

Vieze fouten bij het schoonmaken

Er zijn fouten die we misschien allemaal weleens maken met schoonmaken. Daarmee maak je het alleen maar erger. Vermijd onderstaande fouten.

Hetzelfde doekje gebruiken voor het hele huis. Natuurlijk spoel je het doekje wel uit in een emmer met sop, maar als je hetzelfde doekje gebruikt voor het hele huis, spreid je alsnog het vuil van het vorige oppervlak naar elk oppervlak dat je daarna aanraakt.

Dat betekent dat de bacteriën uit de badkamer worden afgeveegd op de keukentafel of op de salontafel in de woonkamer… Je kunt dus het beste verschillende doekjes gebruiken voor elke ruimte van het huis. Gooi het doekje vervolgens in de was om al het vuil te laten verdwijnen.

Een plumeau gebruiken. Hoewel advertenties het tegendeel zullen beloven, zorgen plumeaus ervoor dat alle stof en vuil verspreid wordt. Je kunt veel beter kiezen voor een microvezeldoekje.

Vuil terug het huis in geblazen

De stofzuiger niet schoonmaken. Grote kans dat je de stofzuigerzak zo nu en dan vervangt, maar maak je het filter van de stofzuiger ook weleens schoon? Dat is namelijk wel belangrijk. Als je dat niet doet, zorgt het er niet alleen voor dat je stofzuiger minder goed werkt, maar ook dat het vuil weer terug in het huis wordt geblazen.

Keukengereedschap in de vaatwasser doen. Stop je wel eens keukengereedschap als een knoflookpers of kaasrasp in de vaatwasser? Het lijkt misschien of het goed schoon wordt na een vaatwasbeurt, maar niets is minder waar. Door de kleine gaatjes kan het zijn dat er resten achterblijven. Dat kan er voor zorgen dat je de volgende keer wanneer je een teentje knoflook perst, er nog wat van de vorige keer mee komt. Het kan er ook nog door beschimmelen. Niet zo fris, dus. Je kunt het beter met de hand afwassen.

Je wc schoonmaken gaat niet altijd goed

Toiletborstel direct terug in de houder zetten. Als je een toiletborstel direct na gebruik weer in de houder zet, verspreiden de bacteriën zich in de houder. Deze ziektekiemen worden vervolgens weer in het toilet teruggestopt, terwijl jij het eigenlijk dacht schoon te maken. De volgende keer dat je een toiletborstel gebruikt, kun je hem beter eerst laten drogen voor je hem terug in de houder zet.

Schoonmaakmiddel direct op iets sprayen. Als je een reinigingsmiddel direct op meubels, werkbladen of glas spuit, kan het ervoor zorgen dat de oppervlakken plakkerig worden, waardoor vuil weer sneller blijft hangen. Je raadt het misschien al: je kunt het schoonmaakmiddel beter op een doekje spuiten en daarmee schoonmaken.