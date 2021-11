Feit of fabel over slapen? Een verzwaringsdeken helpt bij slaapproblemen

Het internet staat vol met mythes over slapen. In de rubriek Feit of fabel over slapen? duiken we bovenop die mythes om duidelijkheid te scheppen. Met vandaag: ‘Een verzwaringsdeken helpt bij slaapproblemen.’

Een verzwaringsdeken is precies wat de naam doet vermoeden: een verzwaarde deken om onder te slapen. Deze deken is vaak tussen de 4 en 10 kilo zwaar, en wordt onder andere op social media aangewezen als dé manier om in slaap te vallen. Daarnaast zou je er stress mee verminderen en zelfs dieper slapen dan onder een reguliere deken. Metro sprak over deze dekens met Stephanie Molenaar, slaapdeskundige en auteur van elf verschillende boeken over slaap.

Beter slapen met een verzwaringsdeken?

Molenaar: „Iedereen kent wel het effect van lekker slapen als je onder een dik en donzig dekbed ligt, of wanneer je iemand tegen je aan hebt liggen. Dat vertelt je al dat die verzwaring iets doet met ontspannen, je veilig voelen en gelukkig zijn. Die gevoelens komen voort uit onder meer serotonine en dat is dan toevallig ook weer de voorloper van het slaaphormoon.”

Dat klinkt dus ideaal, maar volgens Molenaar zijn er ook zeker kanttekeningen op te sommen. Zo’n verzwaarde deken wordt namelijk een slaapassociatie. „Dat is een link die je maakt met slaap, zodat jouw lichaam weet dat de slaap eraan komt en dat je dus ook echt kunt slapen. Baby’s kunnen dat bijvoorbeeld hebben met een fopspeen. Het probleem hiervan is alleen dat je na verloop van tijd niet meer zonder kunt, terwijl je die deken niet zo makkelijk meeneemt op vakantie.”

Ontspanning

Een van de effecten van een verzwaringsdeken is ontspanning. Er worden minder stresshormonen aangemaakt, waardoor de stressreactie kalmeert en het slaaphormoon een kans krijgt. Maar slapen onder een verzwaringsdeken is niet de enige manier om dit effect te bereiken, zegt Molenaar. „Je ontspant ook door simpelweg goede slaaphygiëne toe te passen, zoals een fijn avondritueel en een goede slaapomgeving.”

Dat laatste is volgens Molenaar bewezen effectief, een verzwaarde deken is dat niet. Er is volgens haar namelijk nog te weinig wetenschappelijk bewijs om dit effect te bevestigen. Of dat wetenschappelijke bewijs ooit komt, is nog maar de vraag. „Het is lastig om te onderzoeken, aangezien er geen placebo te geven is. Je merkt het als er geen verzwaring is.”

Daarnaast wil Molenaar benadrukken dat deze producten een soort symptoombestrijder zijn. „Er is een reden waarom slaap niet vanzelf gaat. Deze zit vaak in je hoofd of in je levensstijl. Het is dan gezonder, goedkoper en beter om aan de oorzaak te werken, en niet om steeds pleisters te plakken.”

Je kunt volgens Molenaar beter een van de behandelingen kiezen die bewezen zijn. Deze kosten minder en zijn minder ‘verslavend’. „Echter, als je dat allemaal al geprobeerd hebt en de enige optie is verder slaapmedicatie, dan kan je uiteraard eerst een verzwaringsdeken proberen. Let dan wel goed op welke deken je koopt. Een verzwaarde deken is alleen effectief als de verzwaring circa 10 procent van je lichaamsgewicht is. Te zwaar of te licht helpt dus niet.”