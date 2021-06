Nederlander poetst zich suf op de barbecue, hoe doe je dat het beste?

Veel Nederlanders zullen deze zomerse dagen de barbecue van schuur naar tuin slepen. Tijd dus voor een check of het ding nog een beetje schoon is. Maar let op: onderzoek wijst uit dat Nederlanders echte poetsprinsen en poetsprinsessen zijn als het om hun barbecue gaat! Ben je nog niet zo thuis in het reinigen van de onvervalste bakmachine? Dan vind je in dit artikel wat handige tips.

Nederlanders zijn erg zuinig op hun barbecue. Na gebruik poetsen ‘we’ die zo snel mogelijk schoon. Tenzij er iets te veel gezelligheidsbier in het lijf zit misschien, maar dan soppen we de volgende morgen. De helft van de deelnemers aan een onderzoek geeft aan het schoonmaken direct te doen na gebruik. De meesten doen met alleen een simpel sopje. Hiermee zijn wij het meest schoon in vergelijking met andere West-Europese landen. De Engelsen zijn het minst zuinig op hun barbecue.

Onderzoek onder liefhebbers van de barbecue

De barbecuegewoontes in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Engeland zijn onderzocht door HG, fabrikant van specialistische schoonmaakmiddelen. HG is natuurlijk gebaat bij de verkoop van schoonmaakspul, maar dat doen wij Nederlanders dus al braaf. Het onderzoek werd uitgevoerd door bureau Markteffect.

We barbecueën behoorlijk wat af in Nederland: vier op tien mensen steekt de barbecue vaker dan vijf keer per jaar aan. Al spannen – je verwacht het niet – de Duitsers hier toch wel de kroon: bijna 70 procent van de Duitsers met een barbecue gebruikt deze meer dan vijf keer per jaar. Wel opvallend, ‘slechts’ 25 procent van de Duitsers heeft zo’n bakapparaat in huis, tegenover 46 procent van de Nederlanders. In Frankrijk heeft zelfs bijna 70 procent er eentje in de tuin staan

Barbecueën tot kunst verheven

Dat Nederlanders zo zuinig met hun barbecue omgaan, heeft waarschijnlijk te maken met de populariteit ervan. Er worden steeds geavanceerdere barbecues verkocht. En een beetje grillmeester doet er natuurlijk ook luxer vlees op. Jord Althuizen, wereldkampioen barbecueën en oprichter van Smokey Goodness, bevestigt dit: „Nederlanders doen gelukkig tegenwoordig veel meer met hun barbecue dan alleen wat worstjes en shaslicks grillen. Denk aan veel groenten en mooie grote stukken vlees die langzaam gegaard worden. Maar ook complete maaltijden gaan op het rooster. Ik ben blij om te zien dat Nederlanders goed omgaan met hun barbecue. Schoon is niet alleen veiliger, maar ook beter voor de smaak en kwaliteit.”

Diezelfde Althuizen heeft een filmpje gemaakt over het schoonmaken.

Schoonmaken barbecue: meer dan even een sopje

De helft van de Nederlanders geeft aan alleen een sopje van water met allesreiniger of wasmiddel te gebruiken. Hoewel dit de barbecue wel schoon krijgt, is het een hele klus om hem hiermee echt goed gereinigd te krijgen. Duitsers en Engelsen zien overigens niet veel kwaad in een vieze barbecue. Meer dan 40 procent van de Duitsers denkt dat het niet slecht is voor je gezondheid om zo eten te bereiden. In Engeland denkt bijna de helft dat de kwaliteit van het eten niet achteruit gaat op een smerige grill.

Vijf handige tips

1. Gebruik een barbecuereiniger. Een simpel sopje met warm water en wat afwasmiddel is niet genoeg om alle etensresten van je rooster te verwijderen. Aangebrand eten op je rooster is niet hygiënisch en bovendien slecht voor je gezondheid.

2. Gebruik een goede borstel om te schrobben.

3. Spoel het rooster na met wat warm water.

4. Maak het rooster droog met een theedoek of houd het even boven de vlam voor je gaat barbecueën.

5. Maak niet alleen het rooster schoon, maar ook de rest van de barbecue.

Het blijft heerlijk (tot heet) weer de komende dagen, dus: eet smakelijk, sop verstandig.