Meer dan welkom: 6 tips om lekker te slapen nu het zo warm is

Na veel regen komt zonneschijn en dat weten we deze dagen in Nederland. De zomer is hier! En na maanden met een kleedje op de bank binnen te hebben gezeten, is het hoog tijd voor wat anders. Minus de klamme nachten dan. Van slapen in de hitte wordt niemand vrolijk.

Met deze 6 tips houd je je hoofd (en lijf) koel tijdens de warme dagen.

Slapen in de hitte

Van in de tuin zonnen tot uitjes naar het strand en gezellige picknick in het park: we kunnen weer volop genieten van het lekkere weer. En verdiend. Een keerzijde is wél dat het ’s nachts ook bloedheet is.

Hoewel bovenop je lakens slapen (in plaats van eronder) een hoop scheelt, is het alsnog niet de ideale situatie. No worries, met déze 6 tips kom je een heel eind.

1. Laat de slaapkamerdeur open

Laat de slaapkamerdeur ’s nachts open. Om de lucht te kunnen laten stromen, is het verstandig om ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Wat misschien nog wel fijner is, is om een raam in een andere kamer (bijvoorbeeld de hal of badkamer) open te zetten zodat er een briesje ontstaat.

Wel slim: zet even iets tegen de openstaande deur zodat-ie niet ineens dichtslaat terwijl jij ligt te slapen in de hitte. Oh, en houd je gordijnen en jaloezieën dicht overdag.

2. Wissel van houding

Je kent het wel: je kan niet slapen en blijft maar draaien. Niks zo vervelend als rusteloos zijn! Wat wél kan werken op dat soort momenten, is een nieuwe houding vinden. En dan hebben we het over van boven naar beneden wisselen, dus je kussen naar het einde van het bed verplaatsen.



Tip voor slapen in de hitte:

Dump ver van te voren een kruik in de vriezer (met water erin, duh).

Als je gaat slapen wikkel de kruik in een handdoek (zo zacht mogelijk) en tadaaaa; en koele knuffel om mee te slapen You're welcome#hittetips#slaaptips#hitte — Ricsajober (@ricsajober) June 9, 2021

3. Een natte handdoek

Misschien ken je de truc wel: met een natte handdoek kan je een soort airco-effect creëren. Hoe? Heel simpel, hang een natte handdoek voor een open raam of een ventilator. De lucht die er doorheen stroomt wordt koeler door de natte handdoek. Heel fijn, geloof ons.

Kijk eens naar je beddengoed

4. Ademende materialen

Je denkt er misschien niet zo snel aan terwijl je ligt te slapen in de hitte, maar kijk ook eens naar je beddengoed. Lakens van bijvoorbeeld polyester hebben namelijk de neiging om warmte vast te houden én om waterafstotend te zijn. Zodra je zweet – wat deze dagen wel gebeurt – blijft dat dus zitten op je huid.

Waar je dan wel voor moet kiezen, zijn luchtige, ademende stoffen zoals katoen of linnen. En die kan je ook gewoon vinden bij Ikea of H&M.



Met deze hitte is het zo moeilijk om even te gaan slapen.

Daarom heb ik al mijn kleren uit getrokken en lig ik poedelnaakt op de bank. Komt er zo’n een gek en zet mij uit de trein. 🚂 🚆 — P.J (@PdK_62) June 10, 2021

5. De juiste voorbereiding

Je kunt ook de nodige voorbereidingen nemen voordat je gaat slapen in de hitte. Je polsen en voeten onder koud water houden, bijvoorbeeld. Een koude of lauwe douche nemen of een warme thee (ja, echt) drinken, werkt ook. Bonustip: je kussensloop in de vriezer voordat je gaat slapen is ook heel fijn.

6. Ventilator met ijs

Een vergelijkbare truc die je kan gebruiken om te slapen in de hitte dan die met een natte handdoek, is de ventilator met ijs. Zet een bak met ijs voor de ventilator (met andere woorden: plaats de ventilator zo dat-ie over een bak ijs blaast) en je kamer zal heel erg afkoelen. Precies wat we nodig hebben.

