Modetrends lente 2021: dit gaan we dragen tijdens de eerste warme dagen

Nu januari over is, kijken we vooruit naar de rest van het jaar. En hoewel er misschien geen fijne tripjes op de planning staan, kunnen we wel uitkijken naar wat warmer weer. En dus is het hoog tijd om de modetrends voor de lente eens door te nemen, want zodra onze jas uit mag trekken we fijne outfits aan.

Hoewel we nog niet weten hoe de volgende maanden eruit zien, weten we wel hoe onze garderobe eruit moet zien.

1. Accent op de taille

Gezien bij: Jacquemus, Acne Studios, Michael Kors, Versace, Supriya Lele, Paco Rabanne, Charlotte Knowles, 16 Arlington.

Deze lente mogen de accenten weer op de taille, strappy bandjes over een blote buik zagen we op de catwalks voor komende lente en zomer. Eerlijk is eerlijk: wij kunnen niet wachten.

2. Open rug

Gezien bij: Hermès, Acne Studios, Gabriela Hearst, Nanushka en Victoria Beckham.

Naast het accent op de taille, komt ook de open rug terug in de modetrends voor de lente. De open rug is de perfecte manier om een beetje huid te showen zonder je erg bloot te voelen. Ga voor een subtiele look of een lage open rug.

3. Bralettes

Gezien bij: Dior, Jacquemus, Simone Rocha, Alberta Ferretti, Isabel Marant, Moschino, Marques Almeida en Tom Ford.

We zeiden het al eerder: bralettes worden een ding in 2021. De trend kwam de afgelopen jaren al vaker terug, maar komende lente en zomer zien we meer variaties.

4. Uitsnedes

Gezien bij: Kenzo, Gabriela Hearst, Paco Rabanne, Fendi, Prada, MSGM, Zimmermann, Preen by Thornton Bregazzi en Carolina Herrera.

Een andere modetrend die al groot was tijdens de Herfst/Winter 2020 shows zijn uitsnedes. Vaak gespot op de heupen, maar ook rondom de nek of de buik. Deze zomer mogen cut-outs gespot worden.

5. Brede schouders

Gezien bij: Philosophy, Isabel Marant, Loewe, Altuzarra, Khaite, Carolina Herrera, Givenchy en Balmain.

Fans van de pofmouwen kunnen hun hart ophalen, want brede schouders gaan we terugzien in de lente van 2021. De schouder wordt groter dan ooit en zagen we tussen de modetrends op de catwalks.

6. Wide pijpen

Gezien bij: Sportmax, Louis Vuitton, Chanel, The Row, Chloé, Max Mara, Fendi, Stella McCartney en Tom Ford.

Goed nieuws voor iedereen die gewend is geraakt aan de wat comfortabele pantalon of joggingbroek. Modetrends bewegen namelijk gewoon mee met de huidige omstandigheden. Voor de lente en zomer mogen we wijde pijpen uit de kast halen, het enige wat je moet missen is de elastieke band van je joggingbroek.

7. Monochroom

Gezien bij: Ports 1961, Chanel, Gabriela Hearst, Prada, Christopher John Rogers, Loewe, Giambattista Valli en Proenza Schouler.

Een van de grootste modetrends voor Spring/Summer 2021 is de terugkeer van monochrome tinten. Een gebrek aan kleur en alleen zwarte en witte tinten staan centraal.

8. Glitters

Gezien bij: Balmain, Isabel Marant, Louis Vuitton, Loewe, Saint Laurent, Burberry, Valentino en Chanel.

Na een jaar vol donkere periodes, is het tijd om deze lente en zomer te sprankelen. En na 12 maanden thuiswerken hebben we het zeker nodig.

9. Fuchsiaroze

Gezien bij: Valentino, Isabel Marant, Chanel, Molly Goddard, Halpern, Christopher John Rogers en Roksanda.

Hoewel we al zeiden dat zwart en wit in de mode raken, is een van de grootste modetrends deze lente en zomer is fuchsiaroze. Combineer verschillende kleuren roze met elkaar.