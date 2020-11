In deze landen is ‘niksen’ een nationale sport

Niets doen, lummelen en ontspannen, het zijn allemaal synoniemen voor het woord ‘niksen’. Toch is het in de praktijk moeilijk om helemaal niets te doen. Zelfs als we denken te ontspannen, kijken we series, scrollen we door Instagram of lezen we een boek.

Maar waarom kiezen we eigenlijk om niet helemaal te ontspannen en even tot onszelf te komen?

Verveling

Echt niks doen is veel mensen enorm lastig. Na een paar minuten komen we tot de conclusie dat wij ons vervelen en krijgen we de indruk dat we onze tijd niet ‘goed’ benutten. Toch kan het voor je lichaam en geest af en toe erg bevorderend zijn om helemaal niks te doen. Probeer maar eens om gewoon op bed te liggen en naar het plafond te staren. Door een moment van rust te nemen, voorkom je dat je heel de dag bezig bent met van alles en nog wat. Volgens psychologen moeten we waken voor deze ‘busy trap’, oftewel drukte-valkuil. Zit je er eenmaal in, dan heb je namelijk geen tijd meer om even rustig te ademen en stil te staan bij waar je nu mee bezig bent.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Soms is het gewoon fijn om even tijd voor jezelf te nemen. Alleen. Afgezonderd. Rust en ruimte om na te denken. — Voor Positiviteit (@4positiviteit) November 21, 2020

Space Out

Om het belang van niksen te laten zien, is enkele jaren geleden de Space Out Competition bedacht. De competitie vond voor het eerst plaats in Zuid-Korea en werd daarna in verschillende landen en steden wereldwijd gelanceerd, waaronder HongKong en zelfs Rotterdam. Het principe van de wedstrijd is erg makkelijk: deelnemers mogen namelijk gedurende drie uur helemaal niets doen. Praten, lachen, op je telefoon scrollen, het is allemaal verboden. Na afloop wordt op basis van gegevens zoals het ritme van de hartslag, een winnaar gekozen. Een uitdaging die op het eerste zicht best makkelijk lijkt, maar die in de praktijk voor de meesten misschien onmogelijk zal blijken.

Win-win situatie

Ook psycholoog Jan de Jonghe zei eerder in een interview met Metro dat in deze drukke wereld met deadlines en burn-outs, niksen zeker een groot voordeel kan hebben. „Niksen dwingt je om kalm te zijn, van de rust te genieten en na te denken over het bestaan. We moeten onze hersenen soms rust gunnen, niet alleen tijdens het slapen maar ook overdag”, zegt de psycholoog. Volgens Britse experts zou niksen stress verminderend werken en de effecten van een burn-out verminderen. Dat is nog eens een win-win situatie.

Lees ook: Hierom is ‘lekker niks doen’ helemaal geoorloofd