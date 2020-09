Tuintrends voor 2021: veel groen en duurzaamheid

Hoewel de tuin nu nog volop staat te bloeien, is het nooit te vroeg om te kijken naar groene tuintrends voor volgend jaar. Wat zien we in 2021 in tuinen verschijnen en wat mag absoluut niet ontbreken achter en voor het huis?

Veel Nederlanders zijn dol op tuinieren: gemiddeld besteden we 1 tot 4 uur per week aan tuinieren, blijkt uit recentelijk onderzoek van de Tuinmonitor 2020 van Wolf-Garten. We zijn actief bezig met het mooier maken van onze tuin, voornamelijk met ontspanning en plezier als doel. Een mooie tuin zorgt voor een tevreden mens. Daarom kan het geen kwaad om alvast een kijkje te nemen bij de tuintrends voor 2021. Wat zien we allemaal terug?

Duurzame tuin met plekken voor ontspanning

Een van de belangrijkste trends voor je tuin in het nieuwe jaar is de toevoeging van duurzame elementen. De tuin is voor veel mensen dé plek om even goed te ontspannen. Overdag zit je er heerlijk in het zonnetje, terwijl je er in de avond geniet van een lekker diner of drankje. Met het oog op duurzame ontwikkelingen in diverse branches is het logisch dat de tuinbranche er ook eens aan moet geloven. Dat duurzaamheid en tuinieren een goede match is, blijkt uit het groene karakter van beiden. Daarom kan een tuin in 2021 niet meer zonder innovatieve toepassingen en apparatuur.

Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een elektrische barbecue of buitenkeuken. Veel mensen gebruiken nu nog een barbecue op gas of kolen. Ook zien we alsmaar meer buitenkeukens in de Nederlandse tuinen staan. Nu is echt het moment om eens te kijken naar duurzame alternatieven. De zomerse dagen en nachten in eigen land worden warmer waardoor we meer tijd buiten, in eigen tuin, spenderen. Kies daarom voor duurzame kookmogelijkheden, evenals voor duurzame verlichting (LED), een regenton om water op te vangen en groene manieren om stroom op te wekken voor elektrisch gebruik in de tuin.

Tuin als verlenging van de woonkamer

Omdat de temperaturen in Nederland hoger liggen dan een aantal jaren geleden, maken mensen meer gebruik van hun tuin. Zo zien we dat steeds meer particulieren kiezen voor een tuin als verlenging van de woonkamer. Zie het als een soort woonkeuken, maar dan in de open lucht. Dat betekent: veel comfortabele meubels, diverse faciliteiten zoals de eerdergenoemde buitenkeuken en luxe, groene barbecues en mogelijkheden om ook bij minder goed weer buiten te zitten.

Wanneer je de ruimte hebt voor het (laten) maken van een overkapping dan is dat absoluut aan te raden. Onder een overkapping kun je een tweede woonkamer creëren waar je in ieder seizoen kunt zitten, zelfs in de winter met een heater of verwarming. Om het een duurzaam en Scandinavisch sfeertje te geven, kun je kiezen voor een dak met gras. Grasdaken spot je veel in Zweden en IJsland en passen helemaal bij de moderne tuin.

Veel natuurlijke materialen, diverse planten en aandacht voor dieren

Ben je in 2021 op zoek naar een trendy loungeset, een mooie tafel of een kast voor in de tuin? Ga in dat geval voor een meubelstuk dat gemaakt is van natuurlijk materiaal. Materialen zoals bamboe en rotan zijn deze zomer al niet meer weg te denken uit het interieur. Volgend jaar zien we dit soort meubels ook terug onder de overkapping. Combineer bamboe en rotan met kussens van natuurlijke materialen en aardse kleuren voor een prachtige combinatie. Bamboe mag sowieso veel worden toegepast in de tuin; het is het ideale materiaal om te gebruiken voor een afrastering of als ‘schutting’.

Diversiteit aan planten behoort ook tot de tuintrends

Tot slot is het goed om te weten dat daar waar het allemaal om draait in 2021 nog even benadrukt wordt: planten. Veel Nederlanders hebben door de jaren heen het groen in hun tuin vervangen door beton en steen. Om de wereld en het milieu een handje te helpen, wordt dit juist afgeraden. Ga liever voor een tuin vol diversiteit aan planten, bomen en struiken waarbij een wild effect juist alleen maar mooi meegenomen is. In 2021 zien we dat chemische tuinproducten vaker vervangen worden met groene, biologische producten om zo het leven van ontzettend veel insecten en diertjes in je tuin te besparen. Kortom: de tuin van volgend jaar staat in het teken van terug naar de natuur gaan inclusief gebruik van natuurlijke materialen en duurzame innovaties. Alles met het oog op een betere toekomst.

