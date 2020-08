Kleurtrends voor in en om het huis

Niet alles in het leven is zwart of wit. Maar dat geldt niet voor de kleuren die in dit artikel worden besproken. Want zwart en wit zijn, afhankelijk van de tint, juist heel erg populair op het moment.

Beide kleuren kun je prima apart van elkaar gebruiken of combineren met een andere kleur. Maar je kunt ze ook prima samen combineren. Door te spelen met kleur en het op de juist wijze te gebruiken maak je iets unieks, iets persoonlijks. Het geeft jouw leven kleur!

De kleuren die perfect passen in deze tijd zijn RAL 7016, ook wel bekend als Antracietgrijs en RAL 9016, beter bekend als Verkeerswit. Beide kleuren winnen aan populariteit en worden veelvuldig in en om het huis gebruikt. Bijvoorbeeld voor de buitendeur, de kozijnen of de muur. Maar gebruik je dan zo’n donkere kleur op de muur? Waarom niet! Als jij dat mooi vind is het prima. Jij bent degene die jouw leven kleur geeft.

Verkeerswit als het ‘nieuwe wit’

Zo’n 10 tot 15 jaar geleden was crème wit een populaire kleur. Deze kleur is ook wel bekend als RAL 9001. Een beetje gelige kleur, waarvan nu wordt gezegd dat dit niet echt wit meer is. De afgelopen jaren was met name gebroken wit, ook wel bekend als RAL 9010, erg populair in Nederland. Aangezien de tijd niet stilstaat en ook kleurtrends veranderen, is het nu de beurt aan RAL 9016. Deze kleur is ook wel bekend als Verkeerswit.

Een kenmerk van ‘het nieuwe wit’ is dat deze kleur een stuk lichter is dan gebroken wit. Dit past perfect in de moderne tijdsgeest. Een frisse kleur die goed te combineren is met andere kleuren. Wat moet je je hierbij voorstellen? Dat is natuurlijk best lastig. Want, wat is wit? Hoe interpreteer jij deze kleur? Wij kunnen je in ieder geval zeggen dat RAL 9016 heel veel witter is dan RAL 9001, maar ook zeker een stuk witter dan RAL 9010. Kijk ook even naar de afbeelding bij dit artikel. De meest rechtse kleur is RAL 9016.

Antracietgrijs als het moderne grijs

Deze kleur is ook een steeds bekendere kleur aan het worden de laatste jaren. Dit heeft, net als bij Verkeerswit, ook te maken met een verandering in stijl. De trend is dat het allemaal wat moderner mag en daar past RAL 7016 perfect bij. Het voordeel van antracietgrijs is dat deze kleur lichter is dan bijvoorbeeld RAL 7021, wat staat voor de kleur ‘zwartgrijs’.

Antracietgrijs is perfect te gebruiken op o.a. deuren en kozijnen. Het geeft de woning een luxe en moderne uitstraling, wat perfect past bij deze tijd. Als je je huis wilt gaan schilderen, overweeg dan zeker ook de combinatie tussen Verkeerswit en Antracietgrijs!

Wil je weten hoe je deze kleur kunt aanbrengen? Vraag dan een verfspecialist om advies.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.