14 miljoen voor kleine en visitekaart-achtige ‘selfie’ Rembrandt

Het veilinghuis had minstens 13 miljoen euro verwacht voor ‘de selfie’ van schildermeester Rembrandt van Rijn. Het werd iets meer.

Nu kunnen we selfies maken tot we een ons wegen, of tot het geheugen op onze telefoon vol is. Vroeger moest je het met een penseel en een doek doen, wilde je jezelf voor altijd vastleggen, en over het nodige schildertalent beschikken. Drie keer check voor onze Rembrandt van Rijn, die gedurende zijn leven zo’n veertig zelfportretten met olieverf maakte.

Klein maar duur

Een vroeg zelfportret van hem heeft vanavond omgerekend 13,95 miljoen euro opgebracht. Het werd aangeboden via veilinghuis Sotheby’s in Londen tijdens hun Rembrandt to Richter-veiling, zoals ze het zelf noemen. De verwachting was dat het werk minstens 13 miljoen euro zou opbrengen. Het is een paneel van 22 bij 16 centimeter uit 1632, toen Rembrandt 26 was.

Zelfportret Rembrandt

Het portret toont hem met een zwarte hoed en een witte kraag. Het moet aan het eind van 1632 gemaakt zijn, afgaand op de vormgeving van de handtekening die hij maar kort heeft toegepast. Het was een belangrijke periode voor Rembrandt, die zich net in Amsterdam had gevestigd en flinke successen boekte. In hetzelfde jaar schilderde hij ‘De anatomische les’ van Dr. Nicolaes Tulp.

Sotheby’s vindt de nogal formele uitmonstering van Rembrandt op het portret bijzonder. Misschien was het schilderij bedoeld als een visitekaartje, denken de deskundigen van het veilinghuis: of om klanten te werven of om indruk te maken op de familie van zijn geliefde en toekomstige vrouw Saskia. Met de afmetingen van 21,8 bij 16,3 centimeter kon het ook gemakkelijk naar haar Friese familie worden gestuurd.

Het schilderij is een van de drie zelfportretten van Rembrandt die nog in privaat eigendom zijn. Wie de koper van het schilderij is, is nog niet bekend, wel dat er zes geïnteresseerden waren die tegen elkaar bleven opbieden. Inclusief bijkomende kosten betaalt de nieuwe eigenaar iets meer dan 16 miljoen euro.

Meer werk

Het is het hoogste bedrag ooit betaald voor een zelfportret van Rembrandt uit een privécollectie. De Rembrandt was overigens niet het topstuk van de veiling. Die eer ging naar het schilderij Vrouw Met Rode Hoed van Joan Miró uit 1927. Het surrealistische werk van de Spaanse kunstenaar verwisselde voor een kleine 23 miljoen euro van eigenaar.

