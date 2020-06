Grootste anderhalvemeterterras: 48 hectare mét festivalmuseum

Wat krijg je als je een festivalorganisator en een hele trits aan creatievelingen vol zin (en tijd), loslaat op 480.000 vierkante meter? Eén woord, dubbele betekenis: een terrastival!

De festivalzomer kunnen we op onze buik schrijven, maar om de liefhebbers toch een beetje te strelen, op 150 centimeter afstand uiteraard, opent vanaf vrijdag 26 juni de HEMtuin, het grootste terras van Nederland, vlakbij Amsterdam en de hele zomer lang.

Het terrein strekt uit over 48 hectare (zo’n 96 voetbalvelden), zit vol terrassen, tuinen en loodsen en het thema is ‘vergeten festival’. Zo is er een Linksvoor terras en zoek je, net zoals op een echt festival, eindeloos naar je kluisje in het Instagrammable Festival Museum, waar je een trip down festivalmemory lane maakt. Opdat we niet vergeten.

Opbouw is begonnen

Hij houdt eigenlijk helemaal niet van interviews. Laat z’n evenementen liever voor zichzelf spreken, in plaats van dat hij praat en in de schijnwerpers staat. „Maar omdat het zo’n rare tijd is”, en nu hoor je hem spontaan even gruwelen aan de andere kant van de lijn („ik kan dat eigenlijk niet meer horen”), wil hij toch graag even wat kwijt over hun nieuwste project, waarvan de opbouw net is begonnen.

Welkom bij HEMtuin Terrastival !! ☀🥂🎭Met veel plezier presenteren wij het splinternieuwe terrastival! Met… Gepostet von HEMtuin am Freitag, 12. Juni 2020

Coen

Coen van Dongen is organisator van onder meer het populaire festival Mystic Garden dat elk jaar stijf uitverkoopt. Zo ook de editie van 20 juni, maar die is, evenals alle andere grote evenementen, in corona gevallen.

„Ik ben nog best een beetje geëmotioneerd”, verontschuldigt hij zich. „Het moeten annuleren van iets wat voelt als je levenswerk, doet ongelooflijk veel pijn.” De brok in z’n keel is hoorbaar. „Ik vind het misschien nog wel het ergste voor alle leveranciers en creatieve partijen, die alles on the hold moesten zetten.” Wat hij zaterdag de 20ste nu gaat doen? Had-ie nog niet eens zo bij stilgestaan, „misschien dat ik toch wel even met m’n dochtertje langs het terrein loop.”

Kriebels bij HEM

Van Dongen is niet bepaald het type dat in een hoekje gaat zitten janken, „al ben ik ook wel even diep gegaan” en toen hij werd benaderd door een paar ondernemers van de Hembrug om ‘iets’ te doen op het Hembrugterrein, begon het bijna instant te kriebelen bij de Amsterdammer die nu eenmaal organiseren in z’n dna heeft zitten. „We gaan gewoon het mooiste culturele terras van heel Nederland maken!” dacht hij.

En zo geschiede, want as we speak loopt hij over het terrein en geeft af en toe wat aanwijzingen aan de opbouwers. „Het wordt vet, hoor, het is zo mooi om te zien dat allerlei creatievelingen nu hier aan de bak kunnen in plaats van asperges te steken.” Niet dat daar ook maar íets mis mee is, vult hij zichzelf meteen aan, „maar mensen in de creatieve industrie missen door corona wel een podium om te doen waar zij goed in zijn, en blij van worden.”

En dat bieden zij nu met dit terrastival, waar festival, theater en gastronomie elkaar een dikke high five geven, „iedereen die meedoet krijgt een stuk van de taart, zodat we hopelijk aan het eind van de zomer toch nog een beetje een oké seizoen hebben gedraaid.”

Backstageterras

De brok in z’n keel heeft inmiddels plaatsgemaakt voor onvervalst enthousiasme wanneer hij uitweidt over de HEMtuin. Over het Backstageterras bijvoorbeeld, waar je via je rider -normaal gesproken de wishlist van artiesten- je bestelling door kunt geven. „We hebben dan wel niet alleen maar blauwe M&M’s”, zegt hij met een knipoog door de telefoon heen, „maar wel bananen enzo.” Op Coen van Dongens eigen rider zou ‘gewoon een zomers biertje’ staan, „ik doe nooit zo ingewikkeld.”

Een dagje uit, omschrijft hij het terrastival in een notendop. „We willen dat de bezoeker met een grote glimlach het terrein weer verlaat. We zitten niet voor niets in de entertainmentbusiness.” Er is in elk geval van alles te doen. Van een audiovisuele show met techno-dj’s en producers Egbert en Secret Cinema tot de HEMtuin Epress, een ruime boot die vanaf Amsterdam CS een paar keer per dag naar de HEMtuin vaart. Met 100 personen max en een welkomstdrankje, vertelt hij uitnodigend. Ook muziek aan boord? „Dat moet ik even navragen, zou wel leuk zijn inderdaad.”

Nog lijper

Hij is ook lyrisch over de dinnershow in de binnentuin, waar een culinair viergangendiner met shows van Boom Chicago, Wicked Jazz Sounds en Mystic Garden wordt afgewisseld. „We brengen het beste van alle werelden bij elkaar.” En gaandeweg ontstaan weer nieuwe dingen, zo voorspelt hij. „En wordt de HEMtuin nóg lijper dan het al wordt.”

Dansen op een dansvloer of festivalgras zit er nu even niet in („maar als er weer gedanst mag worden, richten we metéén iets in natuurlijk, plek zat hier!”), maar er is genoeg om toch dat gevoel te beleven, beaamt hij. En zéker als je een trip down memory lane maakt in het Instagrammable Festival Museum.

Dat wordt ook echt mooi, wrijft de festivalman zich al verheugd in de handen. „Hoe tof is het om het hele seizoen in een doolhof van vijftien minuten te beleven?” Heel tof dus. „Alle festivalmomenten die je maar kunt verzinnen, kom je er tegen. Van een muur van Dixi’s tot de secret stage en natuurlijk eindigen op een vage after. Nét echt!”

Megarush

Van Dongen zit „in een megarush” en z’n adrenaline is gewoon voelbaar door de telefoonverbinding heen. „Als ik om me heen kijk, zie ik ons hele team snoeihard werken en ik heb er vertrouwen in.” Decors worden opgebouwd, de verlichting in de binnentuin wordt opgehangen, coronaproof brede wandelpaden zijn aangelegd. „Er gebeurt zo veel in korte tijd en we hebben zo veel zin om dit met z’n allen te doen hier voor de bezoekers.” En dan staat z’n vrouw, eveneens werkzaam in de evenementen, ook nog op springen, besluit hij met een grijns. „Ze is 26 juni uitgerekend, preciés op de dag van de opening.”

