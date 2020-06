5 x evenementen om tóch die festivalzomer te beleven

Het is sinds zaterdagnacht op zondag officieel zomer, maar door het coronavirus wordt het een zomer zonder grote evenementen. Best raar voor Nederland; het land met de meeste festivals ter wereld. Toch kun je als festivalliefhebber nog best een leuke zomer tegemoet gaan. Metro geeft 5 tips die jou deze zomer toch het ultieme festivalgevoel kunnen geven.

Laguna Beach Glamping

De Nederlandse festivalproducent The Good Guyz komt deze zomer met Laguna Beach Family Camp & Surf; een actieve familievakantie in eigen land. In samenwerking met ondernemers uit de activiteiten-, cultuur- en horecabranche is in Camperduin een pop-up surfdorp ontstaan waar van 3 juli t/m 23 augustus gezinnen met kinderen tot 16 jaar in eigen land op zomervakantie kunnen.

„Normaal staat onze zomer volledig in het teken van festivalproducties. Met The Good Guyz produceren wij evenementen als DGTL, Het Amsterdams Verbond, Appelsap Festival, Dance Valley en Gaypride Amstelveld welke nu door Covid-19 allemaal zijn weggevallen” aldus Guido van den Berk van The Good Guyz. „Het opzetten van familievakanties is natuurlijk wat anders, maar we kunnen hier onze expertise op het gebied van evenementenproductie heel goed inzetten. En daarbij spelen we in op de grote vraag naar vakanties in eigen land deze zomer. In samenwerking met De Jongens Uit Schoorl hebben we in korte tijd echt iets heel gaafs weten te realiseren.”

Locatie & Accommodatie

Het pop-up surfdorp ligt in Camperduin; een klein dorpje gelegen tussen drie natuurgebieden en direct aan het strand van Noord-Holland. Gasten hebben de keuze uit twee soorten compleet ingerichte tenten. The Family Bell is een vooropgezette, luxe ingerichte familietent welke plaats biedt aan 3-6 personen. Gezinnen kunnen er voor kiezen een kleinere tent bij te laten plaatsen voor de kinderen. Ook is het mogelijk om met 3-6 personen te overnachten in een traditionele Mongoolse Yurt. In totaal zijn er 54 plekken beschikbaar.

Activiteiten

In samenwerking met De Jongens Uit Schoorl zijn er verschillende outdoor activiteiten opgezet voor jong en oud. Zo kan men oa. sunset suppen, mountainbiken, golf – en windsurfen, strandjutten, yoga, beachvolleybal en wordt er een outdoor bioscoop gerealiseerd. Alle activiteiten zijn onbeperkt en inbegrepen bij de prijs van de accommodatie. Het Strandpaviljoen geeft je net dat beetje extra festivalgevoel waar je kunt relaxen en waar in de avond activiteiten als sunset suppen, movienights, quiznights en spelletjes voor de kinderen worden georganiseerd.

Caprera

Openluchttheaters mogen weer op beperkte schaal voorstellingen organiseren. Het ministerie van OC&W heeft openluchttheaters aangemerkt als buitenactiviteiten voor de naleving van coronamaatregelen. Anders dan bij schouwburgen en concertzalen wordt het maximaal aantal bezoekers bepaald door de mogelijkheden die elk openluchttheater heeft om aan anderhalve meter afstand te voldoen. Bij Caprera zijn dat 250 bezoekers per voorstelling en daar maken ze dankbaar gebruik van deze zomer!



Muziekliefhebbers kunnen de komende maanden genieten van optredens van Chef’s special, Jett Rebel en Veldhuis en Kemper. Oké het is misschien geen Lowlands of Pinkpop, maar het zijn wel hele fijne avondjes genieten van goede muziek.

„We waren natuurlijk dolblij toen we dit goede nieuws te horen kregen” zegt Lode van Piggelen, directeur van Caprera op de website. „We beseften meteen dat we in een heel andere situatie terecht zijn gekomen, en dat alles anders zal gaan. Van groots en uitbundig naar klein en intiem. De lengte van de voorstellingen is gemiddeld één uur omdat we meerdere voorstellingen op een avond organiseren.”

Camping Tijdloos

Ook ID&T verrast deze zomer met een gloednieuw concept. In de periode van 10 juli tot 17 augustus kunnen campingliefhebbers van alle leeftijden hun drukke agenda’s achter zich laten op de intieme camping genaamd Tijdloos. De organisatie tovert het Ermerstrand in Erm (Drenthe) om tot een inspirerend paradijs, waar families en vrienden onvoorwaardelijk van het leven kunnen genieten.

Creativiteit, innovatie en de passie om mensen samen te brengen zit in het DNA van de oprichters van Mysteryland, Welcome to the Future en Defqon.1 Weekend Festival. Na het nieuws dat er dit seizoen geen festivals mogen plaatsvinden, borrelden al snel nieuwe ideeën op hoe er binnen de gestelde maatregelen tóch mensen in verbinding gebracht kunnen worden. Alle liefde en vakmanschap van de organisatie zijn in dit nieuwe concept gestoken.

Out of the box

Tijdloos Creative Director Carina Kornfeind: „In tijden van crisis word je geïnspireerd om ‘out of the box’ te denken, en zo is Tijdloos geboren: de wonderlijkste vakantiebestemming van 2020. Iets totaal anders dan de festivals die wij normaal organiseren. We laten onze agenda’s, afspraken en zelfs de tijd achter ons, om samen met dierbaren onvoorwaardelijk van het leven te genieten. Er is beperkte beschikbaarheid omdat we mensen letterlijk en figuurlijk de ruimte moeten en willen geven, dus we verwachten dat er meer vraag zal zijn dan aanbod.”

Thuishaven Het Terras

De organisatie van het populaire Thuishaven bezorgt mensen deze zomer het grootste terras van Nederland met een festival-touch. Thuishaven Het Terras is maar liefst 6500 vierkante meter groot; een unicum in het drukke Amsterdam.

Het terras opende op Pinkstermaandag haar deuren voor de eerste keer en inmiddels is iedereen welkom om van donderdag tot en met zondag te drinken, eten en weg te dromen bij goede muziek. Volgens de organisatoren is Thuishaven Het Terras een ideale combinatie tussen een terras en een stadsstrand. Er zijn tafels te reserveren voor 2 tot 4 personen en op het privéterras is plek voor groepen tot 15 man, alles op veilige afstand van elkaar. De hele dag verloopt contactloos. Bezoekers bestellen via QR-codes op tafel en halen de bestelling op bij een van de self service-barren.

Organisator Kasper Jorissen is heel blij met hoe het gaat. „Het is Thuishaven, maar dan op zijn kop: een terrein voor alle leeftijden, bekende DJ’s achter de bar – en als het straks een beetje meezit, doen we misschien zelfs af en toe een mini-rave.”

Exit festival

Voor de echte diehards is er dus één festival dat wel doorgaat: Exit. Je moet dan alleen wel zorgen dat je in Servië komt.

Een maand geleden maakte Exit Festival na overleg met de Servische premier bekend de jubileumeditie niet te annuleren, maar te verplaatsen naar later in de zomer. Exit 2.0 vindt nu plaats van 13 tot en met 16 augustus 2020. Exit Festival wordt voor de twintigste keer georganiseerd in Novi Sad.



Minder mensen, minder podia

Om de veiligheid van de bezoekers en crew te waarborgen, worden de nodige maatregelen getroffen. Zo wordt de capaciteit van het festival verlaagd en zullen sommige grachten en loopgraven van het Petrovaradin Fort, die normaal gesproken de vele kleine podia huisvesten, gesloten blijven. Fans kunnen deze zomer onder meer wel de Main Stage, de iconische Dance Arena en het No Sleep podium op het festivalterrein verwachten. Onder andere Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz en Black Coffee staan op de line-up. Metro-verslaggever Iris Hermans nam in 2017 een kijkje.

