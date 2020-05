Wauw! Judi Dench oudste ooit op cover Britse Vogue

Recent zagen we haar als M in de James Bond-serie en schitterde ze in Cats, maar we kennen haar natuurlijk ook als Queen Elizabeth in Shakespeare in Love. En nu prijkt Judi Dench op de cover van de Britse variant van Vogue.

Dame Judi Dench is daarmee de oudste covergirl ooit in de geschiedenis van het Britse magazine. De Oscar-winnares heeft inmiddels de 85 bereikt. Daarmee stoot ze wel één van haar collega's van de troon. Jane Fonda was voor Dench de recordhouder 'oudste covergirl'. Fonda was vorig jaar 81 toen ze de voorpagina sierde.

Trots op de cover

Dench werd nog voor de lockdown gefotografeerd door fotograaf Nick Knight. Vogue's hoofdredacteur Edward Enninful is trots op de cover. „Ze is één van de meest geliefde inwoners van Engeland", schrijft hij. „Ik kan jullie niet vertellen hoe blij ik ben om Dame Judi Dench, de koningin van het podium en witte doek voor het eerst op de cover van Vogue te hebben. Op haar 85e."

In het interview heeft de actrice het nog wel over de lockdown. „Ik weet zeker dat ik mij net als iedereen voel. Het zijn zulke onvoorspelbare tijden en het is lastig te beseffen wat er gaande is", zegt ze. „Het positieve aan deze tijd is dat we ons beseffen in wat voor hachelijke situatie mensen die helemaal alleen zijn zitten. Als er veel liefde uit deze situatie voortkomt, is dat tenminste nog iets goeds."

Toneelstukken en films

Judie Dench werd op 9 december 1934 in het Britse plaatsje York geboren. Ze studeerde in Londen aan de Central School of Speech en Drama en vertolkte vervolgens vele rollen. Dat deed ze onder andere in de James Bond-reeks en Pride & Prejudice, in series As Time Goes By en A Fine Romance, maar ook in vele toneelstukken. Haar prestaties worden door Engelsen en de rest van de wereld geroemd. In 2008 ontving ze de oeuvreprijs bij de European Film Awards.

Twintig jaar eerder, in 1988, werd Dench onderscheiden met een benoeming tot Dame Commandeur in de Orde van het Britse Rijk. Ze heeft officieel de titel Dame Judi Dench. Andere beroemdheden met deze titel zijn supermodel Twiggy, modeontwerper Ralph Lauren, zangeres Adele en schrijver J.K. Rowling. Ook de Nederlandse dirigent Bernard Haitink heeft de onderscheiding gekregen.

Oud magazine

De Vogue is wereldwijd één van de meest bekende en toonaangevende magazines. Het tijdschrift bestaat inmiddels al meer dan 125 jaar. De Britse variant werd in 1916 gelanceerd. Ook in Nederland wordt het tijdschrift gemaakt, sinds 2012 is de Nederlandstalige editie te koop.