Vrouw laat lippen 20 keer opspuiten

Maud ziet op Koningsdag Tommy door de straat lopen als ze bij Rochella is. Hij is niet alleen, maar met een jongen én een meisje. Het blijkt allemaal verklaarbaar: het is de neef van Tommy met zijn vriendin en omdat die wel eens willen blowen kwam hij laatste de coffeeshop uitgelopen. Als Tommy langskomt bij Maud om te praten, lijkt het erop dat de twee eindelijk weer een beetje nader tot elkaar komen: de vonken vliegen ervan af. Maar als ze klaar zijn met de uitgebreide sekspartij die op het menu stond, gaat haar telefoon en hangt haar broertje aan de lijn. „Maud, met mij. Waar ben je? Papa ligt in het ziekenhuis. Ik ben met 10 minuten bij je, want we moeten erheen.”

Ik schrik me helemaal kapot. Mijn vader in het ziekenhuis?! „Wtf is er gebeurd?”, vraag ik mijn broertje. „Ik weet het niet. Iets met zijn maag ofzo. Ik zie je zo”, roept hij terug en voor ik het weet heeft hij opgehangen.

Geschrokken kijk ik Tommy aan. „Maud?! Wat is er aan de hand?”, roept hij. „Je bent helemaal wit. Is er iets gebeurd?!”