Vermaak: de 12 tofste LEGO superheldensets van Marvel en DC

Nu we massaal thuis moeten blijven kunnen we wel wat afleiding gebruiken. De hele dag naar een scherm turen, daar word je ook gaar van. Gelukkig biedt LEGO soelaas in de vorm van 9 uitdagende bouwsets voor volwassenen.

De vorige keer lichtten we beroemde bouwwerken van LEGO uit, dit keer duiken we in de wondere wereld van Marvel en DC. Oh, mocht je nou totaal onhandig met die steentjes zijn, dan redt RTL 4 je uit de brand als je het toch intrigerend vindt. Zaterdagavond is er weer een aflevering van de populaire reeks LEGO Masters (vorige week 1,6 miljoen kijkers).

1 LEGO Marvel Super Heroes De Hulkbuster: Ultron Edition

We trappen zoals altijd af met een peperdure set, want je moet toch iets hebben om van te dromen. Maak kennis met de Hulkbuster uit de Marvelfilm Age of Ultron. De oorlogsmachine waarmee Tony Stark de losgeslagen Hulk probeert tegen te houden. Een set die een mooi plekje verdient op je schoorsteenmantel, vensterbank of bureau.

Foto: LEGO

2 LEGO Marvel Avengers: Endgame War Machine Buster

Gelukkig kan het ook iets goedkoper, zo bewijst LEGO met deze War Machine Buster. Ant-Man wordt aangevallen door de Outriders, maar gelukkig is War Machine in de buurt. Met behulp van de War Machine Buster kun je raketten afschieten en zo korte metten maken me de schurken. Inclusief een Ant-Man minifiguur!

Foto: LEGO

3 LEGO Marvel Avengers: Endgame Iron Man Labervaring

De scènes in het laboratorium van Tony Stark behoren toch wel tot de meest fascinerende uit het Marvel Cinematic Universe. Robert Downey Jr. tussen zijn Iron Man-pakken, werkend aan nieuwe technologie om zijn suit mee uit te rusten. Met Iron Man MK 1, Iron Man MK 5, Iron Man MK 41 en Iron Man MK 5 op de achtergrond!

Foto: LEGO

4 S.H.I.E.L.D. Helicarrier (2015)

De S.H.I.E.L.D. Helicarrier is ook zo’n set om van te dromen, voor op het verlanglijstje. Deze LEGO-set komt uit 2015 en is daardoor nog maar beperkt verkrijgbaar. Maar goed, dan heb je ook wat. Deze luchtbasis van S.H.I.E.L.D. hoeft namelijk niet onder te doen voor de meest indrukwekkende Star Wars-bouwwerken. Inclusief natuurlijk de Avengers en de S.H.I.E.L.D.-agenten uit de Marvelfilms.

Foto: LEGO

5 LEGO Super Heroes Spider-Man Web Warriors Ultiem Brugduel

We stappen over naar Spider-Man! Hij zal het samen met Scarlet Spider en Spider-Girl moeten opnemen tegen Green Goblin en Kraven the Hunter. Terwijl de brug instort wordt Tante May belaagd met pompoenbommen en dreigt een taxi inclusief inzittenden in het water te belanden. Een set vol details die niet mis zal staan in jouw LEGO-stad.

Foto: LEGO

6 LEGO Brickheadz

LEGO gaat Funko Pop! achterna met zijn eigen collectibles: Brichheadz. Dat zijn figurines van LEGO, met uitvoeringen van vele franchises. Van Batman en Spider-Man tot Iron Man: je kunt zelfs de paashaas en Boba Fett scoren. Een hoop moois ook voor fans van Marvel en DC dus, al moet je er snel bij zijn. Oudere uitvoeringen stijgen namelijk rap in prijs.

Foto: LEGO

7 LEGO Spider-Man vs. Doc Ock

Voor een zachter prijsje kun je deze set scoren. Spider-Man springt op de Spider-Motor om de strijd aan te gaan met Doctor Octopus, die met zijn robotarmen de omgeving dreigt te verwoesten. Je kunt de Spider-Motor zelfs opsplitsen in een lopende spin en een losse motor, en de kanonnen op de motor schieten echt LEGO-steentjes af. Prachtig.

Foto: LEGO

8 LEGO Batman 1989 Batmobile

Dit voertuig hebben we al een keer uitgelicht in ons lijstje met de tofste LEGO-auto’s, maar mag absoluut niet ontbreken. De Batmobile uit de Batman-film van 1989 is misschien wel onze favoriete superhelden-set ooit. LEGO heeft een detailrijk meesterwerkje neergezet, zonder kinderachtige compromissen. Voor de liefhebbers een must-have. Vind je het toch wat te prijzig? Dan is deze kleinere uitvoering ook aardig.

Foto: LEGO

9 LEGO Super Heroes Batman Arkham Asylum Breakout

Het is de droom van elke Batman-fan: Arkham Asylum nabouwen, de supergevangenis voor schurken. The Joker, The Penguin, Poison Ivy en Scarecrow zijn met behulp van Dr. Harleen Quinzel allemaal ontsnapt en Batman en Robin moeten alles op alles zetten om ze weer achter slot en grendel te krijgen. Wat een set.

Foto: LEGO

10 LEGO Batman vs. Mr. Freeze

Ook aan de kant van DC kan het gelukkig een stuk goedkoper, met de Batcycle. Een motor die je kunt opsplitsen in twee kleinere voertuigen. Ondertussen zit Mr. Freeze ook niet stil, met zijn ijskanon. Inclusief echt werkende pistolen voor Batman!

Foto: LEGO

11 LEGO Batman Tumbler

Bij deze set moeten we meteen denken aan de Dark Knight-trilogie van Christopher Nolan. Daar is deze Tumbler namelijk duidelijk op gebaseerd, en terecht. Zelden hebben we Batman in zo’n strak voertuig rond zien scheuren. Vergis je overigens niet: dit monster is enorm in het echt.

Foto: LEGO

12 LEGO Joker Lowrider

Voor een wat subtieler voertuig kun je terecht bij de Lowrider van The Joker. Althans, subtiel, enkel in omvang dan. Want qua kleurgebruik en design is er weinig subtiels aan deze toffe set. Mooi detail: je kunt verborgen ingebouwde wapens activeren middels een veermechanisme, en de complete auto kan op en neer bewegen. Zoals het een echte lowrider betaamt.

