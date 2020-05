Ken je deze podcasts al? #27 Moord

Wekelijks selecteert Richard Otto van mediaplatform Spreekbuis.nl vijf podcasts die de moeite waar zijn. Vandaag: moordverhalen.

1. De Showbizzmoord

In de true crime podcastserie De Showbizzmoord van AVROTROS duiken journalisten Lammert de Bruin (EenVandaag) en Babs Assink (NOS-Journaal) in de geruchtmakende moord op de Hilversumse platenproducer Bart van der Laar in 1981. In zeven afleveringen word je meegenomen in een wereld vol sterren, drugs, prostitutie, geld en macht. De podcast probeert te achterhalen wie er verantwoordelijk voor de dood van Bart van der Laar zit.

2. De Kasteelmoord

In 2012 wordt Stijn Saelens dood aangetroffen vlakbij zijn kasteel. Zijn schoonvader, dorpsdokter Gyselbrecht, is direct de hoofdverdachte. De moord groeit uit tot één van de meest gemediatiseerde zaken in België. In vier afleveringen onderzoekt Gabriella Adèr hoe de moord in het ogenschijnlijk rustige West-Vlaanderen zo groot kon worden. Waarom raakt het in België zo’n gevoelige snaar? Wat is er nu precies gebeurd? De Kasteelmoord is een vierdelige serie van Gabriella Adèr en VPRO.

3. De Kofferbak moord

In 2017 wordt het lijk van Ralf Meinema in de kofferbak van zijn Mercedes gevonden. Zijn auto bungelt half in het Stieltjeskanaal. De onopgeloste moord houdt Zuidoost-Drenthe nog steeds bezig. Zijn ouders, familie en vrienden willen antwoord op die ene vraag: Waarom moest Ralf, die joviale, vriendelijke jongen, dood? Dit is De kofferbakmoord, een vierdelige podcast over de onopgeloste moord op Ralf.

4. De Deventer Moordzaak

Na 20 jaar later nog is er nog steeds twijfel of Ernest Louwes wel terecht is veroordeeld. Ook zijn er vragen waarom opiniepeiler Maurice de Hond zich zo obsessief met de zaak bemoeit. Mede daarom werd juist deze moord Nederlands meest roemruchte moordzaak. Elke vrijdag een nieuwe aflevering van deze vierdelige podcastserie over de Deventer Moordzaak. De podcast is van de Stentor en gemaakt door Carin Smolders, Niek Verhoeven, Ivar Penris en Bas Klaassen. De podcast is een productie van de bekende podcastmaker David Achter de Molen.

5. De moord op Wies

Op 30 augustus 1989 wordt langs een landweggetje in Dommelen een dode vrouw gevonden. Ze is vermoord, gedumpt in een greppel. Het blijkt te gaan om de 32-jarige Wies Hensen uit Budel, een dorp ruim 16 kilometer verderop. Daar kent bijna iedereen haar. Het politieonderzoek richt zich op haar woonplaats, waar Wies op de avond voor haar dood is gezien op de kermis. Ze was in het gezelschap van enkele mannen. De politie ondervraagt honderden mensen in het dorp, maar al na een paar weken zit het onderzoek muurvast. Maar wat als de politie altijd in de verkeerde richting heeft gezocht? Verslaggever Bart-Jan van Rooij, die vlakbij de vindplaats van Wies woont, probeert precies dertig jaar na dato samen met collega Chiel Timmermans, nabestaanden, politie en andere betrokkenen op zoek te gaan naar het ware verhaal.



