Hierom is het goed om je te vervelen

Sinds Maud en Tommy terug zijn uit Thailand hangt hun relatie aan een zijden draadje. Tommy is namelijk niet te genieten omdat hij geen werk meer heeft sinds de coronacrisis. Het enige wat hij doet is blowen en sip zijn en dat resulteert er bij Maud in dat ze begeleider Paulo, die haar helpt met online lesgeven, iets spannender vindt dan ze zou moeten vinden. Ondertussen betrapt ze Tommy bij een coffeeshop terwijl hij tegen haar had gezegd dat hij ziek was. Ze hebben een week geen contact. Maar als Maud tijdens Woningsdag thuis aan het chillen is met Rochella, ziet ze Tommy ineens lopen op straat. En hij is niet alleen! Hij loopt samen met een andere jongen en met nog een meisje...

Ineens komt alle woede naar boven. Verdomme! Heeft Tommy dan echt geen respect!? Ik gooi mijn raam open en roep zo hard als ik kan zijn naam. Ik schrik er zelf van en wist niet dat ik zo hard kon schreeuwen. Tommy kijkt op, maar lijkt niet te begrijpen waar het geluid vandaan komt. Hij kijkt nog wat om zich heen en loopt dan verder samen met die jongen en dat meisje.

Het gevoel zit me niet lekker en ik moet weten wie dat meisje is. Als een roofdier dat op zoek is naar zijn prooi sprint ik naar buiten. Binnen no-time sta ik achter Tommy. „Maud!!, roept hij opgewekt! Tommy ziet er een stuk beter uit dan eerst en ik zie in zijn ogen dat hij echt blij is om mij te zien.