9 fashionable mondkapjes voor als het straks nodig is in het ov

Het was even wachten of er een moment zou komen waarop we allemaal aan de mondkapjes moeten, maar dat moment is er. Vanaf 1 juni zijn mondkapjes namelijk verplicht in het openbaar vervoer. Nu kun je natuurlijk kiezen voor een basic-variant, maar er bestaan ook heel wat mondkapjes met toffe prints waar je een fashionable statement mee kunt maken.

En die willen we jullie natuurlijk niet onthouden. Het mooie is dat veel van deze mondmaskers herbruikbaar zijn of gemaakt zijn van restmateriaal. Dit zijn onze favorieten.

Fashionable mondkapjes

Misschien is je eerste reactie who cares? Het belangrijkste is natuurlijk dat een mondkapje zorgt voor veiligheid, het hoeft er niet mooi uit te zien. Toch vind je in dit artikel een lijstje met mondkapjes die er fashionable uitzien. Niet alleen om dat het toch net wat gezelliger is dan de wegwerpvarianten of stofmaskers, maar ook omdat ze vaak zijn gemaakt van reststoffen óf omdat ze wasbaar zijn.

Good to know: de ‘echte’ medische mondmaskers zijn bedoeld voor de mensen die het echt nodig hebben (met een vitaal beroep), daar waar ze het hardst nodig zijn. Zelf mondmaskers maken of zelfgemaakte mondmaskers aanschaffen is toegestaan, maar daarbij moet je je wel realiseren dat geen van de makers medische of gezondheidsclaims mogen doen. Schaf in ieder geval geen medisch mondmasker aan, maar kies er een uit dit gezellig lijstje.

1. Room Shop vintage

Room Shop is een vintagewinkel uit Philadelphia. De accessoires die ze zelf maken, zoals de gigantische scrunchies en mondmaskers, zijn gemaakt van oude reststoffen of van materiaal wat is verkregen van lokale bodem. De maskers die je via hun site kunst scoren zijn gemaakt van een dubbele laag katoen en is wasbaar.

2. Keepme Shop

Via het Instagram-account van Keepme Shop kun je mondmaskers met toffe prints scoren. De ‘eigenaresse’ maakt de mondmaskers zelf en zet ze in Instagram Stories. Ze kosten twintig dollar en ze doneert een dollar aan een goed doel dat onderdak en ondersteuning biedt aan vrouwen, kinderen en gezinnen die dakloos zijn.

3. Loeylois

Via het Instagram-account Loeylouis kun je mondmaskers bestellen door een DM te sturen. Annie Worley, de badass achter het account, maakt de mondmaskers zelf in de meest geweldige prints.

4. Scrapfab

De twee zussen achter het Nederlands bedrijf Scrabfab, Nadiah en Iliana, maken al hun producten zelf van restmateriaal wat anders zou worden weggegooid. De mondmaskers kun je scoren via de site voor acht euro én met gratis verzending.

5. Supertessel

Over fashionable mondmaskers gesproken. Met de maskers die Tessel Brühl maakt (handmade in Amsterdam), maak je gegarandeerd een fashion statement. Van toffe prints en met franjes tot een glittermondmasker, je kunt de maskers bestellen via een DM.

6. Piu Piu

Je kunt mondmaskers scoren bij dameskledingzaak Piu Piu. Via de webshop vind je allerlei toffe mondmaskers, die gemaakt zijn van een dubbele stof. Ook fijn: aan de achterkant hebben de maskers een opening zodat je er een filter in kunt doen.

7. Balanced Casa

Via Etsy scoor je bij Balanced Casa mondmaskers in mooie prints en met opvallende details zoals een grote strik. Als je een masker koopt, wordt er automatisch ook een gedoneerd aan mensen aan de frontlinie. De wasbare maskers zijn gemaakt van honderd procent katoen en hebben een dubbele laag én een filter.

8. Morange

Via Etsy kun je bij Morange handgemaakte wasbare gezichtsmasker scoren. Maskers met prints, mooie kleuren of van kant. Alle maskers zijn gemaakt van drie lagen premium katoen.

9. Lykke Wullf

Lykke Wullf heeft zero waste niet-medische mondmaskers van katoen in hun collectie. De mondmaskers zijn wasbaar en bij elke aankoop wordt er een masker gedoneerd aan een persoon die het nodig heeft.

Mondkapjes verplicht

Vanaf 1 juni gaat het openbaar vervoer weer de volledige dienstregeling rijden, maar dat betekent niet dat je weer gewoon met het ov kunt reizen zoals je bent gewend. Maximaal veertig procent van de zitplaatsen wordt gebruikt en daar komt bij dat het reizen met het ov ook na 1 juni nog steeds bedoeld is voor essentiële reizen.

Mocht je na 1 juni met het openbaar vervoer moeten reizen, dan is een niet-medisch mondkapje dus verplicht. Als je dat niet doet, kun je een boete krijgen.

Lees ook: Ov-gebruiker pakt liever fiets dan mondkapje

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.