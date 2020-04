Zo zien gameverslaafden er over 20 jaar uit

In Amerika kun je op Netflix een langere versie van Quentin Tarantino’s The Hateful Eight (2015) vinden, in de vorm van een serie. Onlangs gaf de legendarische regisseur in een interview aan dat hij misschien hetzelfde gaat doen met Once Upon a Time in Hollywood.

Sindsdien hebben we daar niks meer over gehoord, maar Netflix heeft wel ander goed Tarantino-nieuws voor je: Once Upon a Time in Hollywood staat vanaf nu op de streamingdienst. Niet als serie, maar gewoon als film. Ook in Nederland.

Once Upon a Time in Hollywood op Netflix