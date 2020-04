Wat kun je dit paasweekend binnen doen?

Er valt genoeg binnen te doen dit paasweekend. Metro brengt je op ideeën.

Wat je woonsituatie ook is, wat je hobby’s ook mogen zijn, je kunt nog genoeg ondernemen dit weekend. We zitten allemaal thuis. Dat lijkt saai, maar wat dacht je van gratis livestreams van de mooiste concerten? Of een online cursus meditatie? Of misschien ga je liever het virtuele museum in.

Wil je het weekend aangrijpen wat nodig opknapwerk te doen? Pas dan op. Hoewel het de perfect tijd lijkt voor klussen, waarschuwen gezondheidsinstellingen als de Britse NHS voor de ongelukken die er kunnen gebeuren. Om de druk op ziekenhuizen te verlichten, kunnen we dus beter iets veiligs en leuks gaan doen.

1. Online yogales

Kun je wel wat ontspanning gebruiken dit paasweekend? Wat dacht je van gratis yogales of meditatie. Zo zette Vogue al studio’s voor je op een rij die gratis livestreams aanbieden. Ook zijn er veel online gratis mediatiesessies te vinden. De Amerikaanse meditatiedocent en psycholoog Tara Brach biedt speciale thema-afleveringen. Liever in het Nederlands mediteren? Het CVM (Centrum voor Mindfullness) biedt elke avond gratis online meditatiesessies aan.

Je kunt online gratis yogales volgen dankzij livestreams | Foto: Gettyimages.

2. Bakken

Het is een van de populairste coronacrisishobby’s aan het worden. Bakken. Pasen is het ideale excuus om eens lekker aan de slag te gaan. Wat dacht je van een worteltaart, met zo’n lekkere glazuurlaag? Of misschien wil je wel de perfect gekookte eitjes bereiden. Je vindt overal inspiratie. Op lekkererecepten.nl vind je gerechten met een heldere stap-voor-stap uitleg. Ook op Culy.nl biedt heel veel lekkere recepten.

3. Virtueel museumbezoek

Een rustig paasweekend is de ideale tijd om je te laten inspireren door kunst. Musea zijn dicht, maar velen van hen bieden virtuele tours en inkijkjes. Wat dacht je van een privérondje door het Van Gogh Museum? Of een 360-inkijkje in het huis van Anne Frank? Iamsterdam.nl zette de mooiste tours voor je op een rij.

Je kunt het Van Goghmuseum virtueel bekijken | Foto: ANP.

4. Livestream concertluisteren

Mis je goeie livemuziek? Dan kun je je paasei kwijt op coronaconcerten.nl. Je vindt er concerten van uiteenlopende genres en allerlei artiesten. Zin in klassiek? Het concertgebouw in Amsterdam belooft iedere avond om 20:00 een livestream uit te zenden via hun Facebookpagina.

5. Paasfilmpje kijken

Lievere lekker lui bankhangen met een goeie film? De meest toepasselijke paasfilms die Netflix aanbiedt, zette de EO al voor je op een rij. Liever verder kijken dat je Netflix-neus lang is? Cineville zet een aantal bijzondere betaalde en gratis streamingdiensten voor je op een rij. Je zult je niet hoeven vervelen.

Veel plezier en vrolijk Pasen!