Waarom tiny living populair is

Al je spullen verzamelen en leven op 24m2 of 48m2: volgens de tiny house movement past klein leven helemaal in de tijd van nu (buiten de coronasituatie om uiteraard). Waarom is tiny living zo populair?

Niet iedereen kiest er vrijwillig voor om klein te wonen. Doe je dat wel dan is de kans groot dat je al eens van de tiny house movement hebt gehoord. Deze beweging is enkele jaren geleden overgewaaid vanuit Amerika en krijgt er in Nederland alsmaar meer aanhangers bij. Dat komt onder andere door het feit dat kleiner en dus bewuster wonen goed past bij de drang naar duurzaam of duurzamer leven.

Wat is tiny living precies?

Tiny living betekent letterlijk: klein wonen. Dat is dan ook exact wat dit begrip inhoudt. Een tiny house is een klein huis met een oppervlakte van maximaal 48m2. De eerste tiny houses werden in Amerika gespot, nadat men door een huizenmarkt in crisistijd op zoek moest naar nieuwe alternatieven voor woningen. Amerikaanse burgers gingen hier direct op een creatieve manier mee aan de slag. Zij bouwden complete huisjes op verplaatsbare trailers, waarmee ze bepaalde regels omtrent woonoppervlakte konden omzeilen. In de jaren die daarop volgden, bleek dat tiny living heel wat andere voordelen had. Daarom kozen steeds meer mensen, ook zonder nood en in andere landen, ervoor om kleiner te gaan wonen. In Nederland kun je bijvoorbeeld een zeecontainer kopen als toffe industriële basis voor een klein huis. Natuurlijk kun je ook aan de slag gaan met andere natuurlijke materialen voor het bouwen van een tiny house.

Tiny houses zijn beter voor de aarde

Een van de grootste voordelen van tiny living is dat je actief bezig bent met je ecologische voetafdruk. Kleiner wonen heeft minder impact op het milieu dan wanneer je in een grote villa woont met meerdere kamers die je warm wilt houden. Zowel de bouwduur van zo’n klein huis als het energie- en waterverbruik zijn veel minder. Een tiny house van maximaal 48m2 neemt ook nog eens veel minder ruimte in beslag, waardoor je automatisch met minder spullen moet leven. Ook daarmee draag je je steentje bij aan een beter milieu.

Foto: Getty Images

Bespaar geld met tiny living

Wat ook heel fijn is, is dat je flink geld kunt besparen door kleiner te wonen. Klein leven betekent dat je minder spullen nodig hebt. Je kan extra kleding, stoelen, kussens, boeken en ga zo maar door toch niet kwijt in de ruimte waar je in moet leven. Natuurlijk kost het bouwen van zo’n tiny house ook veel minder geld dan wanneer je een standaard eengezinswoning laat bouwen. Het geld dat je investeert in een klein huis heb je er vaak al binnen enkele jaren uit. Dat betekent dat je met een tiny house uiteindelijk geld over kunt houden. Misschien kun je eerder met pensioen of kun je sparen voor een toffe wereldreis.

Groener leven is terug naar de basis gaan

Het leven in een tiny house gebeurt over het algemeen in de natuur of op een plek vlakbij natuur. Omdat je in een huis op wielen woont, betekent dit dat er niet altijd een eenvoudige toegang is tot elektriciteit en stromend water. Hierbij ga je dus terug naar de basis of je kiest voor een manier waarmee je goed zelfvoorzienend kunt leven. In Nederland kiezen steeds meer mensen voor groene energie; er was in 2019 in Nederland door onder andere de grote vraag bijvoorbeeld meer duurzame energie beschikbaar dan energie uit steenkool. Bij een tiny house kun je ervoor kiezen om je eigen stroom op te wekken. Dat doe je bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen. Je gaat hiermee ook terug naar de basis omdat je veel meer buiten leeft. Kleiner wonen betekent vaak dat je meer oppervlakte buitenshuis hebt.

Foto: Getty Images

Tiny living is sociaal wonen

Voor een ieder die denkt dat tiny living iets eenzaams in de natuur is: you’re wrong. Tiny living gebeurt over het algemeen met meerdere gelijkgestemden. Dat betekent dat je vaak met meerdere tiny houses op een bepaald oppervlak komt te wonen. Hierbij staat samen delen centraal. Juist omdat je over zo weinig spullen beschikt, heb je waarschijnlijk niet alles in eigen bezit. Een boormachine, een ladder of misschien een wasmachine? Dat soort apparaten kun je net zo goed met z’n allen delen in zo’n tiny living-dorpje. Ook kan er hulp worden gevraagd op andere manieren. Even naar de winkel? Er is altijd wel iemand die even op de hond of je kinderen kan letten. Hulp nodig bij tuinieren? De kans is groot dat er iemand in je tiny house movement woont met groene vingers. Omdat je met zo’n klein woonoppervlak meer buiten bent, leef je veel socialer dan in een standaard stadswijk.

