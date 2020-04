Waarom een partytent ook nuttig is als het niet regent

Evenementen met een partytent, daar kunnen we in deze tijd van COVID-19 alleen maar van dromen. Maar de ellende gaat een keer voorbij zijn.

Dan kunnen de partytenten tevoorschijn gehaald worden en dat is iets om naar uit te kijken. Dat hoeft niet alleen te zijn wanneer het regent, wat in Nederland natuurlijk een reële mogelijkheid is. Immers, een partytent is voor veel meer zaken handig, dan alleen het buitenhouden van de regen.

Wind buiten houden

Partytenten die ook aan de zijkanten dicht zijn, houden de wind van buiten. Dat betekent dat mensen in de tent het minder snel koud zullen krijgen. Hoe minder snel je gasten het koud krijgen, hoe langer ze blijven. Je wilt immers niet dat je gasten het feest vroegtijdig verlaten omdat de omstandigheden niet meer prettig zijn. Ook zijn alle objecten in de tent dan beschermd tegen de wind. De glazen en de pepsels zullen niet omwaaien, bijvoorbeeld.

Warmte binnenhouden

Een partytent met dichte zijkanten houdt niet alleen de wind buiten, maar houdt ook de warmte binnen. Houd je je buitenfeest op een wat koudere dag, dan is dat een prettig gegeven. Zeker wanneer je terrasverwarmers in zet om bij te stoken. Er gaat dan aanzienlijk minder warmte verloren dan wanneer je terrasverwarmers inzet zonder partytent om de warmte vast te houden.

Ruimte markeren

Ook als het niet regent, koud is of waait kan een partytent nuttig zijn. Het helpt namelijk ook om de buitenruimte waar het feest plaatsvindt onder te verdelen in verschillende gedeeltes. Zo kan een dee van de partytent bijvoorbeeld een buffet zijn, of juist een dansvloer. In de rest van de buitenruimte kun je dan zitgelegenheid creëren. Zijn muziek en dansen belangrijke onderdelen van je feest, dan kun je hiervoor ruimte bieden in de partytent en daarbuiten ruimte maken voor mensen die liever willen kunnen kletsen met elkaar.

Vallende bladeren uit het buffet houden

Een buffet is al eerder genoemd. Dit kan immers ook onderdeel zijn van je feest. Wanneer je buiten een buffet serveert, stel je al dat voedsel ook bloot aan de natuur. Om te voorkomen dat vallende bladeren of – God behoede – vogelpoep in je buffet terecht komen, kan een partytent goede bescherming bieden. Een eenvoudige easy up tent kan al voldoende zijn om ervoor te zorgen dat er geen onbedoelde toevoegingen in het geserveerde buffet komen. En deze tent is binnen mum van tijd opgezet.

Opvallen op een beurs

Natuurlijk zijn er ook andere functies denkbaar voor een partytent dan enkel bij een tuinfeest. Sta je met je bedrijf op een beurs bijvoorbeeld, dan kun je jouw stand markeren door een partytent te gebruiken. Met een beetje geluk val je daardoor extra op, als weinig anderen op hetzelfde idee gekomen zijn. Doen wel veel anderen hetzelfde, kies dan een opvallende partytent uit zodat je alsnog opvalt tussen de rest.

Flexibele carport

We hebben het niet zelf verzonnen, want er zijn mensen die het doen: bij gebrek aan een echte carport een partytent neerzetten op de oprit om als flexibele carport te fungeren. Zo kun je in de winter voorkomen dat er sneeuw op je auto valt en vastvriest. Ook voorkom je zo dat er vogelpoep op je auto terecht komt. Gebruik je een partytent als carport, dan moet je er wel van verzekerd zijn dat hij stevig genoeg is. Hij moet niet bezwijken onder druk van een pak sneeuw of een stevige windvlaag, want dan is de kans groot dat je auto beschadigd raakt.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)