Vermaak: 9 must-have LEGO-gebouwen voor volwassenen

Nu we massaal thuis moeten blijven kunnen we wel wat afleiding gebruiken. De hele dag naar een scherm turen word je ook gaar van. Gelukkig biedt LEGO soelaas in de vorm van 9 uitdagende bouwsets voor volwassenen.

De vorige keer lichtten we uitdagende LEGO-auto’s uit, dit keer duiken we in de wondere wereld van architectonische hoogstandjes. Veel bouwplezier!

Oh, mocht je nou totaal onhandig met die steentjes zijn, dan redt RTL 4 je uit de brand als je het toch intrigerend vindt. Zaterdag start om 20.00 uur LEGO MASTERS, onder leiding van Ruben Nicolai en Kürt Rogiers. In het kort zie je 2,5 miljoen LEGO-bouwstenen, 121 uur bouwen, 14 opdrachten, 8 deelnemende duo's, 8 afleveringen, 1 gouden LEGO-blokje en uiteindelijk 1 winnaar.

Terug naar de negen must-have LEGO-gebouwen.

1. LEGO Grand Emporium

LEGO brengt al jaren een zeer populaire serie van modulaire gebouwen uit. Winkels, huizen en restaurants die samen een straat kunnen vormen. Schitterend, prijzig, en altijd maar tijdelijk verkrijgbaar. Onze favoriet is de Grand Emporium, een rijk gedetailleerd warenhuis met drie verdiepingen. Met deze set ben je wel even zoet!

2. LEGO Taj Mahal

De Deense speelgoedfabrikant heeft een geliefde set uit 2008 teruggebracht: de enige echte Taj Mahal. Het marmeren mausoleum is een van de beroemdste architectonische hoogstandjes ter wereld. Het in 1631 gebouwde meesterwerk kun je met meer dan 5900 stenen nabouwen. Een flinke uitdaging!

3. LEGO Vrijheidsbeeld

Ook het Vrijheidsbeeld kun je met de plastic speelgoedsteentjes nabouwen. Het ultieme Amerikaanse symbool voor de vrijheid is in het echt 90 meter hoog. Deze set bereikt een hoogte van 44 centimeter. Je krijgt er een gedetailleerde sokkel bij en een boekje vol informatie over de geschiedenis van dit icoon.

4. LEGO Architecture San Francisco

Gelukkig is niet elke set uit dit lijstje peperduur. LEGO heeft ook Architecture-sets met een zachter prijsje, waarbij je op nog kleinere schaal iconische architectonische meesterwerken in huis haalt. Wij zijn vooral van van de San Francisco Skyline. Je krijgt een serie aan beroemde bezienswaardigheden, waaronder de Salesforce Tower, Fort Point, natuurlijk de Golden Gate Bridge en Alcatraz.

5. LEGO Architecture Londen

We blijven even in de beroemde ‘skylines’ hangen. Je kunt namelijk ook de meest iconische gebouwen uit Londen gaan bouwen. Het natuurgetrouwe kleurschema en slimme ontwerpen zorgen ervoor dat je ondanks de beperkte schaal direct de bouwwerken herkent. Dan hebben we het onder andere over de London Eye, de Big Ben en de Tower Bridge.

6. LEGO Architecture Empire State Building

Bouw je toch liever één gebouw? Dan is LEGO Architecture Empire State Building een must-have. Met zijn 55 centimeter is het de hoogste Architecture-set die de Deense speelgoedfabrikant aanbiedt. Let op de details: de gevels bevatten minutieuze details, de zilverkleurige antennetoren lijkt op de real deal en op de onderkant zie je gele taxi’s rijden. Prachtig.

7. LEGO Big Ben

Als je de komende weken echt niks te doen hebt, dan hebben we hier de set der sets voor je: de Big Ben. Dit bouwwerk is niet meer bij LEGO zelf verkrijgbaar, dus de kans is aanwezig dat je voor een hogere prijs of tweedehands het internet af moet gaan struinen. Maar dan heb je ook wat! Met meer dan 4000 steentjes bouw je elk detail na. Het dak is afneembaar zodat je de klok kan bekijken en de wijzerplaat kun je aanpassen. Perfect om ten toon te stellen in je huis.

8. LEGO Oude Vishut

Diehard LEGO-fans kunnen hun eigen sets ontwerpen en op IDEAS zetten. Dat is een platform waar andere fans vervolgens op designs kunnen stemmen. Enkel de sets met de meeste stemmen komen in aanmerking om door de fabrikant geproduceerd te gaan worden. Een van de winnaars van de afgelopen jaren is deze prachtige Oude Viswinkel. Een gebouw dat in tegenstelling tot de vaak vrij tweedimensionale LEGO-sets aan alle kanten er prachtig uitziet.

9. LEGO Boekenwinkel

We begonnen met een modulaire set en eindigen er ook mee. Deze boekenwinkel kun je dus vastklikken aan andere modulaire gebouwen van de speelgoedgigant, om zo een indrukwekkende stad te vormen. Tip: schaf wat lampjes aan en verwerk die in de binnenkant, dan heb je een prachtig stukje sfeerverlichting ‘s avonds en komt de set nog beter tot zijn recht.

