Tuintrends 2020: Wabi Sabi, Zen en eco

Nu we door de coronacrisis veel meer tijd thuis doorbrengen dan gebruikelijk, en de verre vakantie er deze zomer waarschijnlijk niet in zit, is het des te belangrijker dat de tuin er tiptop uitziet. Tijd dus om de tuin eens aan te pakken en op zoek te gaan naar comfortabele tuinmeubelen. Wil je alvast wat inspiratie opdoen? Hier vind je de leukste tuintrends op een rijtje.

Foto: Colourbox

Wabi Sabi in de tuin

Tot voor kort zagen we de Wabi Sabitrend voornamelijk in het interieur, maar anno 2020 mag deze trend ook volop in de tuin toegepast worden. Wabi Sabi is de Japanse tegenhanger van het westerse perfectionisme. Leidend voor de Wabi Sabi-filosofie zijn de begrippen bescheidenheid, eenvoud en imperfectie. In plaats van te streven naar perfectie gaat het bij de Wabi Sabi-trend om het waarderen van imperfecties en het omarmen van vergankelijkheid. In de tuin betekent dit vooral dat onze tuinmeubelen en accessoires best wat gehavend mogen zijn. Gebruikssporen en ouderdom maken tuinmeubelen uniek en geven ze karakter. Wil je je tuin wat meer Wabi Sabi geven? Ga dan voor een loungeset van teakhout. Teakhout krijgt door de jaren heen een zachtgrijze gloed, waardoor je loungeset een prachtig verweerd uiterlijk krijgt. Ga bij de kringloop op zoek naar vintage bloempotten en maak het geheel af met vrolijke kussentjes. Denk eraan, het hoeft allemaal niet perfect bij elkaar te passen. Combineer er lekker op los en voor je het weet heb je een unieke tuin met een verhaal.

Helemaal Zen

Naast de Wabi Sabi-trend is ook de Zen-trend overgewaaid uit Japan. Deze rustgevende trend wordt gekenmerkt door strakke lijnen en eenvoud. Denk aan simpele tuinmeubelen van natuurlijke materialen zoals bamboe en hout. Plaats hier en daar grote planten zoals een mooie yucca of bananenplant en gebruik bijvoorbeeld rietschermen om knusse hoekjes te creëren. Jezelf helemaal Zen wandelen in je eigen tuin? Leg dan een blotevoetenpad aan. In je voeten zitten erg veel drukpunten die geactiveerd worden bij het blootsvoets lopen op verschillende ondergronden. Op blote voeten lopen stimuleert de bloedsomloop en heeft een algeheel stress verlagend effect. Laten we dat nou net heel goed kunnen gebruiken in deze stressvolle tijden.

Foto: Unsplash

De eco-tuin

De laatste jaren leven we steeds milieubewuster en dit zal de komende jaren zeker doorzetten. Een goede manier om bij te dragen aan een bewuste leefomgeving is door je tuin zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Een milieubewuste tuin trekt veel insecten en vogels aan en is een toevluchtsoord voor klein wild zoals egeltjes. Zorg dus voor voldoende struiken en planten waarin vogels kunnen nestelen en hang hier en daar vogelhuisjes en insectenhotels op. In een milieubewuste tuin mogen een compostvat en regenton natuurlijk niet ontbreken. Zo kan je op een simpele manier grondstoffen hergebruiken. Ga voor tuinmeubilair van natuurlijke materialen, plaats hier en daar lantaarntjes voor extra sfeer en laat de natuur naar je toe komen deze zomer.

