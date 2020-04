Tuintrends 2020: beachlook, black & white en zen

De lente is aangebroken, de dagen worden langer en het zal niet lang meer duren voordat we weer heerlijk kunnen genieten van zwoele avonden in de tuin. Wat zijn de trends?

Reden genoeg dus om die tuin eens aan te pakken. Anno 2020 zijn er erg veel verschillende soorten tuinmeubelen te krijgen. Van compacte tuinsets voor op het balkon tot riante loungesets, voor elk formaat tuin is er een groot aanbod tuinmeubelen. Ook qua stijl is er genoeg te kiezen. Helemaal van nu is de relaxte beachlook, maar ook black & white doet het altijd goed. Wil je alvast inspiratie opdoen of ben je benieuwd welke stijl bij jou past? Lees dan vooral verder.

Foto: Colourbox

De beachlook

De beachlooktrend is perfect voor strandliefhebbers die dat relaxte strandgevoel ook graag in de tuin willen ervaren. Kenmerkend voor deze trend is het gebruik van hout en strandtinten zoals beige en zeegroen. Denk bijvoorbeeld aan een loungeset van verweerd teakhout met zachte kussens in zandtinten. Vul een mooie glazen pot met schelpen en andere strandvondsten, creëer knusse hoekjes met behulp van rietschermen en klaar is je beachlook. Wil je je tuin opvrolijken met een vleugje Ibiza? Verf een muur turquoise, ga op zoek naar kleurrijke lantaarntjes en drapeer een vrolijke deken over je loungeset. Beachvibes gegarandeerd!

Black & white

Houd je meer van strakke lijnen en simpele kleuren? Dan is de black & white trend wellicht iets voor jou. Leidend bij deze trend zijn de kleuren zwart en wit, maar je kan er ook voor kiezen om een contrasterende kleur toe te voegen. Ga voor een strakke loungeset aangevuld met vierkante bloempotten voor een moderne look. Maak het geheel af met wat simpele groene planten en jouw black & white-tuin is helemaal klaar voor de eerste zonnestralen.

Foto: Unsplash

Helemaal Zen

Wil je na een drukke dag helemaal tot rust komen in je tuin? De Zen trend ademt eenvoud en rust en is perfect voor mensen die het ultieme gevoel van vrijheid en ruimte willen ervaren in hun tuin. Kenmerkend voor deze stijl zijn minimalistische tuinmeubelen van natuurlijke materialen zoals bamboe en hout. Het kleurenpalet is neutraal en rustig om dat ultieme Zen-gevoel te creëren. Ga voor strakke tuinmeubelen in rustige tinten, en plaats hier en daar een eyecatcher zoals een Boeddhabeeld, om het geheel af te maken. Laat de zomer maar komen!

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)