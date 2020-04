Tiger King gezien? 5x andere bizarre true crime documentaires

Dat Tiger King op Netflix een hype is, hoeven we je net te vertellen. Waarschijnlijk heb je de serie in een keer uitgekeken, maar wees gerust: er staan veel meer bizarre true crime documentaires op je te wachten.

Binnenkort krijgt Tiger King overigens een nieuwe aflevering als bonus, en daarnaast komt er een vervolg, zo werd dinsdag bekend. Omdat dat nog even duurt, tips voor kijkvoer tot die tijd.

True crime documentaires op Netflix

De eerste knaller op Netflix wat betreft true crime documentaires was Making a Murderer in 2015, waarvan het tweede seizoen een stuk minder bekeken werd. Er staan ook minder bekende parels op, zoals Operation Odessa. Dit was de top 5 van de redactie voordat Tiger King verscheen.

1. Operation Odessa

Een van de meest unieke true crime documentaires ooit gemaakt is Operation Odessa. Bij iedere filmproducent was dit script afgewezen wegens ongeloofwaardigheid, maar het is echt gebeurd en de hoofdrolspelers blikken terug. Een olijke Rus uit de onderwereld, bekend als Tarzan, runt een seksclub in Miami en komt in contact met de gladde autohandelaar Juan Almeida, die er nog wat schimmige zaakjes naast runt.

Het trio wordt compleet gemaakt door de Cubaanse spion Tony, die contacten heeft met de grote Colombiaanse drugskartels. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie bedenken ze het plan om een oude sovjet-onderzeeër te verkopen aan een drugskartel. De betrokkenen zien het als één groot avontuur en het is een wonder dat ze het na kunnen vertellen.

2. Don’t F**k With Cats

Tiger King keek je waarschijnlijk met je mond open van verbazing. Nou, het kan nog gekker. Don’t F**k With Cats kijk je niet met een open mond, maar grotendeels met de handen voor je ogen.

Als er een filmpje op internet verschijnt van een jongen die kittens vermoordt, zetten twee internetnerds alles op alles om de dader op te sporen. Maar hoe vind je iemand die zich overal kan bevinden? Tijdens de zoektocht die centraal staat in Don’t F**k With Cats blijkt de dader een nog veel grotere psychopaat te zijn dan gedacht. Maken katten plaats voor mensen?

3. Wild Wild Country

Deze true crime documentaire op Netflix gaat over de Bachwan-beweging, rond Bhagwan Sri Rajneesh (Osho), die zich baseerde op een veelheid aan spirituele en godsdienstige bronnen en invloeden. De beweging zette zich af tegen de bestaande religieuze, maatschappelijke en politieke orde. Er waren mensen die het een sekte noemden. Feit is dat de beweging nogal zijn doel voorbij schoot en wel heel rare acties begon te ondernemen. Zo predikte Bhagwan Sri Rajneesh tegen materialisme, maar bezat hijzelf negen Porsches.

Het begon pas echt bizar te worden toen de hele beweging van India naar een staat in Amerika verhuisde en de boel daar langzaam overnam. Wild Wild Country vertelt dit krankzinnige verhaal in zes delen, aan de hand van interviews met leden en vooraanstaande figuren uit de Bachwan-beweging. Maar ook met Amerikanen die in de omgeving woonden. De beweging trok artsen, advocaten en andere hooggeleerden aan, maar ook veel gekkies. Om maar te zwijgen over Sheela (Ma Anand Sheela). Meer verklappen we niet. Feit: minstens even bizar als Tiger King.

4. Making a Murderer seizoen 1 en 2

Moeder aller true crime documentaires op Netflix blijft natuurlijk Making a Murderer. De documentaireserie gaat over het leven van Steven Avery, die achttien jaar lang onterecht in de gevangenis zat voor de verkrachting van Penny Ann Beerntsen. Avery werd vrijgelaten en spande een rechtszaak aan tegen Manitowoc County en enkele ambtenaren die te maken hadden met zijn eerste arrestatie.

Kort na het aanspannen van de rechtszaak werd hij beschuldigd van de moord op Teresa Halbach, waarbij dezelfde ambtenaren betrokken waren in het onderzoek. Corruptie, een falend rechtssysteem, alles komt naar voren. Waarschijnlijk heb je seizoen 2 nog niet gezien. Zeker een aanrader.

5. The Devil Next Door

Een ogenschijnlijk onschuldige opa uit Cleveland, een stad in de Amerikaanse staat Ohio, wordt opeens internationaal nieuws als overlevenden beweren dat hij de beruchte nazi-beul Ivan the Terrible is.

De bejaarde wordt voor de rechter in Israël gesleept en de rechtszaak die volgt zit vol bizarre wendingen. Tot de laatste seconde blijf je twijfelen: is dit die moordlustige nazi-beul of een onterecht opgejaagde immigrant? Deze true crime documentaire is sinds kort te zien op Netflix.