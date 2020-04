Tiger King ‘after show’ volgende week al te zien op Netflix

Waar het in het begin van de coronacrisis nog moeilijk was voor menig Nederlander om binnen te blijven, gaat het drie weken later flink beter. Hoewel de lente met temperaturen rond de 20 graden nu echt begonnen is, blijven de meeste Nederlanders binnen. Wat betekent dat voor het interieur?

We zoeken naast het thuiswerken ander vertier in de vorm van series bingen op Netflix, een flinke voorjaarsschoonmaak houden in huis en tuin of het compleet veranderen van het interieur. Er is in maart een opvallende flinke groei te zien in de omzet van bouwmarkten. Mensen pakken massaal hun interieur aan en besluiten onder andere om de muren binnenshuis een nieuwe lik verf of een compleet nieuw behang te geven. Alles om de échte verveling tegen te gaan, terwijl je je huis verbetert. Met onderstaande tips word jij een expert in behangen.

Voorjaar is perfecte timing voor aanpakken interieur