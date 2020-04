Thuisworkouts niets voor jou? Ga touwtjespringen

Het is een actueel probleem dat het huizenaanbod schaars is. Verhuurders en huurders doen hun best om elkaar te vinden. Wat is goed om te doen?

Het kopen van een woning is voor veel starters op dit moment niet weggelegd nu de huizengekte op een hoogtepunt is. In grote steden is overbieden eerder regel dan uitzondering. Een groot aantal woningzoekenden is daarom aangewezen op het huren van een huis. Ook hierin is het aanbod schaars en is het aantal woningzoekenden groter dan dat er huizen beschikbaar zijn. Het is bovendien lastig om in de gewenste woonplaats een geschikt aanbod te vinden. Er zijn allerlei platforms die dezelfde werkwijze hanteren en het is lastig om het ideale huurhuis te vinden. Voor verhuurders geldt dat het weer lastig is om zekerheid te krijgen als het gaat om de betrouwbaarheid van huurders. Dat is al gemakkelijker als er een platform is waar het gezicht achter de verhuurder en huurder bekend is.

Betrouwbaarheid belangrijk bij verhuur en huur