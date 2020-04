Slim behang, toekomst of fabel?

Heb je al eens gehoord van slim behang? Er zijn verschillende soorten slim behang op de markt en er is nog slimmer behang in ontwikkeling.

Het gaat bij deze behangsoorten om behang dat over extra eigenschappen in de vorm van functionele toepassingen beschikt. Een bekend voorbeeld is magneetbehang. Dat is behang waarop je foto’s met een magneetje kunt ophangen. Bovendien is magneetbehang ideaal voor kinderen die erop mogen tekenen. De tekeningen zijn er weer af te halen. Een ander voorbeeld van slim behang is geluidsisolerend behang in de vorm van dik glasvezelbehang. Zo is renovlies behang handig om beschadigde muren glad te maken. Laat je de muren met renovlies behangen en schilderen, dan krijg je natuurlijk ook met kosten te maken. Hier vind je de kosten bij een schilder. Tot zover de bestaande soorten en nu over naar het slimme behang van de toekomst. Of is het een fabel?

Slim behang voor versterking wifisignaal

Er zijn wetenschappers bezig geweest met het creëren van behang met antennes. Het gaat om duizenden antennetjes die in het slimme behang zijn verwerkt. Het doel ervan is om het wifisignaal te versterken en dat is gelukt tot factor tien. Wifi maakt tegenwoordig in allerlei apparaten al deel uit van de eigenschappen. De kleinste apparaatjes zijn al voorzien van wifi, maar dat heeft wel tot gevolg dat antennes ook kleiner zijn. Dat zorgt nogal eens voor een signaalontvangst die niet optimaal is. Bij slim behang is daar een oplossing voor gevonden met het RFocus-systeem dat als een soort wifispiegel met lens functioneert. De signalen reflecteren en door de lens is er sprake van focus op een bepaald apparaat in de directe omgeving.

Behangplaten met drieduizend antennes

Het slimme behang is zo slim dat het er niet toe doet aan welke kant van het behang het apparaat staat. Het behang, dat uit speciale platen met drieduizend antennes bestaat, is ontwikkeld door onderzoekers van de MIT-universiteit in Amerika. In een werkomgeving op kantoor betekent het RFocus-systeem dat er ruimte is voor het dubbele aantal wifikanalen. Er is sprake van een extreem sterk wifisignaal als gevolg van beamforming. Dat is bij de mini-apparaten met kleine wifiantennes niet mogelijk, maar wel in behang met het RFocus-systeem. Beamforming voorziet in een zeer gerichte straal op een bepaald apparaat en daarom neemt de sterkte van het signaal fors toe. Bovendien is er sprake van een laag energieverbruik omdat er geen versterkers nodig zijn. Het is natuurlijk nog de vraag of het slimme behang in de toekomst ook echt toegepast wordt in kantoren. Het gaat nu nog om een prototype en hoe de verdere ontwikkeling eruit ziet is, nog maar afwachten.

