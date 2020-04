Schoenen kopen? Deze 7 tips komen zeker van pas

Schoenen kopen is tegenwoordig een hele uitdaging. Het aanbod is de afgelopen jaren namelijk alleen maar gegroeid. Sommige mensen vinden het prettig dat er veel keuze is, maar dit geldt niet voor iedereen.

Vind jij het ook lastig om schoenen te kopen door het enorme aanbod? Dan kun je hier vast en zeker wel wat tips bij gebruiken. Hieronder vind je 7 tips op een rij die zeker van pas komen.

1. Weet welke maat je moet hebben

Ben je op zoek naar nieuwe schoenen? Dan begint het natuurlijk allemaal bij de maat. Indien je niet weet welke maat je hebt, is het namelijk lastig filteren in het aanbod. Weet je wel welke schoenmaat je moet hebben? Denk dan niet dat een schoen van de betreffende maat jou ook altijd standaard past. Nee, want schoenen van het ene merk vallen groot uit, terwijl schoenen van het andere merk juist klein uitvallen. Om er zeker van te zijn dat je de juiste maat hebt, meet je jouw voeten op. Veel schoenenwinkels kunnen dit voor jou doen.

2. Pas schoenen in de middag

Indien je weet welke schoenmaat je moet hebben, kun je gericht op zoek naar schoenen. Heb je maat 40? Koop schoenen met deze maat dan niet zonder ze eerst aan te passen. Door te passen weet je namelijk echt zeker of de schoenen ook prettig zitten. Pas de schoenen in de middag. Waarom? Jouw voeten zwellen iedere dag namelijk iets op. Aan het einde van de middag zijn voeten vaak het meest gezwollen. Door de schoenen dan te passen, weet je zeker dat de schoenen niet ineens te klein zijn wanneer je ze de volgende ochtend aantrekt. Dit risico is wel aanwezig wanneer je schoenen in de ochtend koopt.

3. Draag dikke sokken bij het passen

Wanneer je schoenen gaat passen, is het verstandig dikke sokken te dragen. Waarom? Omdat je zo zeker weet dat de schoenen ook fijn zitten wanneer je dikke sokken draagt. Zoek je nieuwe schoenen voor heren? Dan denk je mogelijk niet dat je deze moet passen met dikke sokken. Wanneer draag je immers dikke sokken in deze schoenen? In de zomer waarschijnlijk niet, maar in de winter mogelijk wel. Doe daarom altijd dikke sokken aan wanneer je ze gaat passen. Op deze manier voorkom je dat jouw voeten in de winter vrij krap in de schoenen zitten.

4. Loop er altijd een stukje op

Passen de schoenen goed wanneer je dikke sokken draagt? Denk dan niet direct dat het de perfecte schoenen zijn. Nee, want wanneer je erop loopt kan dit ineens heel anders zijn. Pas schoenen dus niet alleen, maar loop er in de winkel vooral ook een stukje op. Zodoende weet je direct of het schoeisel ook prettig zit als je erin beweegt. Harde plekken komen hierdoor vaak aan het licht. Dit is meestal niet het geval wanneer je de schoenen enkel past.

5. Staar je niet blind op de prijs

Schoenen van bepaalde merken zijn behoorlijk duur. Gelukkig zijn er ook schoenen die je voor een prikkie kunt kopen. Er zijn genoeg mensen die zich bij het kopen van schoenen laten leiden door de prijs. Verstandig? Nee, zeker niet. Waarom niet? Omdat de kwaliteit en het comfort van schoenen uiteindelijk zwaarder weegt dan de prijs. Goede schoenen zijn nou eenmaal duur. Staar je dus vooral niet blind op de prijs. Doe je dit wel? Dan zit het schoeisel mogelijk niet prettig. Daarbij komt dat je goedkope schoenen vaak eerder moet vervangen.

6. Kijk naar het soort schoen

We kennen vandaag de dag allerlei verschillende soorten schoenen. Zo dragen veel Nederlanders in hun vrije tijd graag sneakers. Naar het werk of bijzondere aangelegenheden draagt men vaak nette schoenen. En voor sportactiviteiten zijn er ook weer speciale schoenen. Bedenk daarom goed naar wat voor een soort schoen je op zoek bent voordat je aan jouw zoektocht begint. Wanneer je dit van tevoren vaststelt, vallen er al heel veel schoenen af. Dit maakt het een stuk makkelijker om te filteren in het grote aanbod.

7. Vergelijk schoenen altijd met elkaar

Heb je mooie schoenen gezien en zitten ze ook nog eens fijn? Dan ben je mogelijk of slag verliefd. In dat geval koop je het schoeisel waarschijnlijk direct. Wij raden je echter altijd aan om even verder te kijken. Mogelijk bespaar je wel door de schoenen elders te kopen. Bij een andere aanbieder zijn ze misschien wel in de sale. Neem ook altijd even een kijkje op het internet, bijvoorbeeld op schoenen.nl. Online filter je een stuk makkelijker en sneller door het grote aanbod. Hierdoor zie je bovendien direct of je kunt besparen op schoenen. Ook worden er op het internet vaak kortingen gegeven op schoenen. Richt je dus nooit alleen maar tot fysieke schoenenwinkels, maar kijk ook altijd even op internet wanneer je nieuwe schoenen zoekt.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)